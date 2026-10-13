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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Policija skubiai prašo pagalbos: pastebėję šį vyrą kuo greičiau skambinkite 112

2026-10-13 16:46 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / Publikavo:
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / Publikavo:
2026-10-13 16:46
Pridėkite kaip šaltinį Google

Antradienį pabėgo vagyste kaltinamas vyras, skelbia policija.

Pabėgo vyras

Antradienį pabėgo vagyste kaltinamas vyras, skelbia policija.

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16

Antradienį apie 16 val. Vilniuje, Laisvės prospekte, iš apylinkės teismo kiemo pabėgo vyras, kaltinamas dėl vagystės.

Pastebėję šį asmenį, kuo skubiau praneškite policijai tel. 112.

Kas žinoma apie pabėgusį vyrą?

Kiek vėliau paaiškėjo, kad vyras yra Maroko pilietis.

Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama baudžiamoji byla, kurioje kaltinamas Maroko pilietis Issam Toubali.

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„Kaltinamas tuo, kad 2026 m. gegužės 24 d. pagrobė svetimą turtą: įsibrovęs į parduotuvę ir atrakinęs prekybos salėje esantį kasos aparatą pasisavino 1709,02 eurų“, – Eltai pranešė teismo atstovas Giedrius Janonis.

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Antradienį teismo posėdžių salėje vyko pirmasis teisiamasis posėdis, į kurį kaltinamasis buvo pristatytas  konvojaus pareigūnų iš Vilniaus kalėjimo.

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Rugsėjo 30 d. nutartimi kaltinamajam buvo pratęsta kardomosios priemonės – suėmimo – terminas vienam mėnesiui, terminą, skaičiuojant nuo spalio 1 d., iki lapkričio 1 d. 

Posėdis teisme prasidėjo 13 val. 30 min., o jam pasibaigus apie 15 val.30 min. kaltinamasis su konvojaus pareigūnais paliko teismo patalpas.

Policija informavo teismą, kad kaltinamasis pabėgo, kai buvo vedamas į konvojaus automobilį. 

„Šiuo metu vyksta šio įvykio faktinių aplinkybių tyrimas, teismas bendradarbiauja su policijos pareigūnais ir jiems pateikė prašomus vaizdo įrašus“, – teigė teismo atstovas.

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O tai
O tai
2026-10-13 17:03
Kur vardas ir ar pavardė? Tautybė? Matosi nuostabusis invazinis inžinierius nenulaikė rankučių...
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Kaip atpažint?
Kaip atpažint?
2026-10-13 17:23
Kai šitie sutriai su kapišonais visi vienodi.
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Alahu akbar
Alahu akbar
2026-10-13 17:18
O kam jis policijai? Vistiek ji teisejai nenuteis,o pasakys,kad cia lietuviai kalti,kad jis vagia ir paleis.
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