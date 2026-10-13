Policija skubiai prašo pagalbos: pastebėję šį vyrą kuo greičiau skambinkite 112

Antradienį apie 16 val. Vilniuje, Laisvės prospekte, iš apylinkės teismo kiemo pabėgo vyras, kaltinamas dėl vagystės.
Pastebėję šį asmenį, kuo skubiau praneškite policijai tel. 112.
Kas žinoma apie pabėgusį vyrą?
Kiek vėliau paaiškėjo, kad vyras yra Maroko pilietis.
Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama baudžiamoji byla, kurioje kaltinamas Maroko pilietis Issam Toubali.
„Kaltinamas tuo, kad 2026 m. gegužės 24 d. pagrobė svetimą turtą: įsibrovęs į parduotuvę ir atrakinęs prekybos salėje esantį kasos aparatą pasisavino 1709,02 eurų“, – Eltai pranešė teismo atstovas Giedrius Janonis.
Antradienį teismo posėdžių salėje vyko pirmasis teisiamasis posėdis, į kurį kaltinamasis buvo pristatytas konvojaus pareigūnų iš Vilniaus kalėjimo.
Rugsėjo 30 d. nutartimi kaltinamajam buvo pratęsta kardomosios priemonės – suėmimo – terminas vienam mėnesiui, terminą, skaičiuojant nuo spalio 1 d., iki lapkričio 1 d.
Posėdis teisme prasidėjo 13 val. 30 min., o jam pasibaigus apie 15 val.30 min. kaltinamasis su konvojaus pareigūnais paliko teismo patalpas.
Policija informavo teismą, kad kaltinamasis pabėgo, kai buvo vedamas į konvojaus automobilį.
„Šiuo metu vyksta šio įvykio faktinių aplinkybių tyrimas, teismas bendradarbiauja su policijos pareigūnais ir jiems pateikė prašomus vaizdo įrašus“, – teigė teismo atstovas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.