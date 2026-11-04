Policija pas karį rado, kaip įtariama, narkotinės medžiagos

Anot pareigūnų, lapkričio 3 d. apie 15:50 Varėnos rajone, Merkinės miestelyje, patikrinimui buvo sustabdytas automobilis „Renault Laguna“. Automobilį vairavo ne tarnybos metu, neuniformuotas Lietuvos kariuomenės karys savanoris (gimęs 1997 m.).
Apžiūros metu, pas jį rastas ir paimtas polietileninis maišelis su baltos spalvos milteliais. Įtariama, kad tai narkotinė medžiaga.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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