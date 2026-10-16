Policija atvyko įteikti orderio, tačiau viskas pakrypo pavojinga linkme

Vėliau jis užsirakino namo viduje, kur apsiginklavo dar ir peiliu bei žirklėmis. Utenos apylinkės teismas bylą baigė baudžiamuoju įsakymu ir skyrė agresyviam vyrui viešuosius darbus.
Kaltinamasis Karolis (visi vardai straipsnyje pakeisti – aut. past.) į policijos akiratį pateko 2026 m. birželio 4-osios vakarą. Jo brolis Saulius pareigūnams pranešė, kad girtas brolis yra agresyvus ir grasina jį užmušti.
Atvykę pareigūnai Karolį informavo, kad jam skirtas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis ir 15 parų teks išvykti iš namų. Vyras iš pradžių rengėsi, tačiau persigalvojo.
Pareigūnus puolė su kirviu
Karolis pripažino, kad virtuvėje paėmė kirvį ir juo užsimojo prieš policininkus. Pareigūnai atsitraukė, o vyras užsirakino name. Į įvykio vietą teko kviesti pastiprinimą.
„Tuo metu buvau labai susinervinęs“, – savo elgesį aiškino kaltinamasis. Jis pripažino iš pykčio kirviu trenkęs į virtuvės stalą ir sakęs, kad policininkai į namą nepateks.
Pareigūnų parodymais, pro langą buvo matyti, kad vyras vienoje rankoje laikė kirvį, kitoje – peilį, o į kišenę buvo įsidėjęs žirkles. Reikalavimų padėti daiktus ir atrakinti duris jis nevykdė, o policininkams kartojo, kad šie net nespės užeiti.
Kadangi durys buvo užrakintos iš vidaus, policija nusprendė patekti į namą priverstinai. Išdaužus virtuvės langą į vidų buvo papurkšta ašarinių dujų. Tik tada Karolis išmetė kirvį ir peilį, atsigulė ant grindų ir buvo sulaikytas.
Pyktis kilo po konflikto su broliu
Pats vyras pasakojo tą dieną su draugais gėręs degtinę ir alų, o vakare vėl susipykęs su broliu. „Buvau labai piktas ant brolio, todėl supykau ir ant atvykusių pareigūnų“, – pripažino jis ir teigė besigailintis, kad nevykdė pareigūnų reikalavimų bei jiems grasino.
Brolis nurodė, kad girtas Karolis prieš atvykstant policijai batu trenkė jam per nosį. Skausmo jis nejuto, tačiau iš nosies pradėjo bėgti kraujas, todėl ir paskambino numeriu 112. Pareigūnai per incidentą sužalojimų nepatyrė ir civilinių ieškinių nepareiškė.
Teismas Karolio prisipažinimą ir nuoširdų gailėjimąsi pripažino jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe. Sunkino tai, kad nusikaltimas padarytas apsvaigus nuo alkoholio ir girtumas turėjo įtakos jo veiksmams.
Skyrė metus viešųjų darbų
Už pasipriešinimą valstybės tarnautojams vyrui skirti viešieji darbai 1 metams, įpareigojant visuomenės labui neatlygintinai dirbti po 30 valandų per mėnesį. Kadangi byla baigta teismo baudžiamuoju įsakymu ir Karolis kaltę pripažino, bausmė sumažinta trečdaliu – iki 8 mėnesių viešųjų darbų, dirbant po 30 valandų per mėnesį.
Nesutikdamas su teismo baudžiamuoju įsakymu Karolis per 14 dienų nuo jo gavimo gali prašyti surengti bylos nagrinėjimą teisme. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.
Pareigūnai nurodė, kad vyras savo turėtais daiktais realiai kėlė pavojų jų sveikatai. Patekus į vidų Karolis gulėjo virtuvėje ant grindų, jam buvo uždėti antrankiai, o vėliau jis perduotas įvykio vietoje buvusiems medikams.
Byloje paimti kirvis, peilis ir žirklės teismo sprendimu konfiskuoti ir nurodyti sunaikinti. Į bausmę taip pat įskaityta viena laikino sulaikymo para, prilyginta 9 viešųjų darbų valandoms.
Skirdamas bausmę teismas vertino ne tik pačios veikos aplinkybes, bet ir kaltinamojo ankstesnį elgesį, jo poziciją procese bei byloje nustatytas atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.
Teismas nurodė, kad vyras veikė tyčia: suprato pareigūnų reikalavimus, tačiau jų nevykdė ir grasino tuoj pat panaudoti fizinį smurtą. Nukentėję policininkai patvirtino, kad fizinių sužalojimų nepatyrė.
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