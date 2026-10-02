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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Paviešintas vaizdas iš pasienio su Baltarusija: kelios dešimtys migrantų bandė patekti į Lietuvą

2026-10-02 11:13 / šaltinis: BNS
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2026-10-02 11:13
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Pasieniečiai, padedami policijos pareigūnų, ketvirtadienio vakarą Varėnos rajone sulaikė 35 į Lietuvą įsibrovusius neteisėtus migrantus, didžioji dalis jų penktadienį buvo grąžinti Baltarusijon.

Pasieniečiai Varėnos rajone sulaikė 35 neteisėtus migrantus, didžiąją dalį grąžino į Baltarusiją (nuotr. VSAT)

Pasieniečiai, padedami policijos pareigūnų, ketvirtadienio vakarą Varėnos rajone sulaikė 35 į Lietuvą įsibrovusius neteisėtus migrantus, didžioji dalis jų penktadienį buvo grąžinti Baltarusijon.

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Kaip pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT), visus atėjūnus pasieniečiai sulaikė jiems nespėjus giliau nueiti į Lietuvos teritoriją. Operacijoje dalyvavo didelės pasieniečių pajėgos, VSAT sraigtasparnis ir tarnybiniai šunys, padėjo policijos pareigūnai.

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Pasieniečiai Varėnos rajone sulaikė 35 neteisėtus migrantus, didžiąją dalį grąžino į Baltarusiją

35 asmenų sienos pažeidimą Katros kaimo ribose Čepkelių rezervate ketvirtadienio vakarą per vaizdo stebėjimo sistemą užfiksavo VSAT Varėnos pasienio rinktinės Aleksandro Barausko pasienio užkardos pareigūnai.

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Kirtę sieną, migrantai skilo į kelias grupes, tačiau netrukus buvo sulaikyti. Pasak VSAT, sulaikomi atėjūnai nesipriešino.

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Visi sulaikytieji buvo maždaug 20–30 metų vyrai. Iš jų 11 turėjo dokumentus, likusieji buvo be jų. Užsieniečiai prisistatė esantys Afganistano ir Irako piliečiai. VSAT atliko išsamius individualius vertinimus, kurie parodė, kad migrantams nekyla jokių grėsmių.

Spalio 2-ąją, iki penktadienio ryto, 29 sulaikytieji teisės aktų nustatyta tvarka buvo grąžinti į Baltarusiją. Dar penkių migrantų apklausos ryte tęsėsi. Vienas užsienietis pasiskundė sveikata, jis medikų buvo išvežtas į gydymo įstaigą apžiūrai.

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VSAT pažymėjo, jog pastaruoju metu iš Baltarusijos į Lietuvą bandantys prasmukti migrantai dažniausiai būna 20–40 metų vyrai, fiziškai tvirti, sveiki, kartais įžūlūs, vengiantys kontakto su VSAT pareigūnais.

BNS rašė, kad šiemet į Lietuvą iš viso neįleista per 1,6 tūkst. neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1,6 tūkst. kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, užpernai šis skaičius siekė 1002.

Migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

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