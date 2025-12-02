 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pasienyje su Baltarusija neteisėtų migrantų nefiksuota

2025-12-02 07:57 / šaltinis: ELTA
2025-12-02 07:57

Lietuvos pasieniečiai pastarąją parą pasienyje su Baltarusija neapgręžė nė vieno neteisėto migranto, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Pasienis su Baltarusija Žygimanto Gedvilos/BNS nuotr.

0

Tuo metu Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 26 neteisėtus migrantus, o Lenkijos pareigūnai sekmadienį sieną mėginusių kirsti užsieniečių nefiksavo.

Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą iš Baltarusijos neleido įsibrauti 1 002 asmenims, šiemet – 1 608.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 24,5 tūkst. neteisėtų migrantų.

Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.

