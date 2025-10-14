Nuo lapkričio – palengvinimas pacientams: šių tyrimų atsakymus gaus paprasčiau

Pasak sveikatos apsaugos viceministro Daniel Naumovo, šiandien E. sveikatos sistema naudojasi be išimties visi – viešojo ir privataus sektoriaus sveikatos priežiūros įstaigos, visuomenės sveikatos specialistai, vaistinės.
„Kai prieš dešimtmetį atsirado E. sveikata, dauguma medikų, gydymo įstaigų, kitų socialinių partnerių prieštaravo, pasisakė prieš šios sistemos įdiegimą, – prisimena viceministras. O pažiūrėkime kaip yra dabar: nors kelioms minutėms „užlūžus“ sistemai, visi pastebi ir sako, kad neįmanoma dirbti. Tai yra geriausias įrodymas, kad E. sveikata yra reikalinga.“
Šiandien viešojoje erdvėje girdime medikų skundus, kad E. sveikata neveikia, ir jie negali prisijungti, išrašyti siuntimo ar vaistų, tačiau Europos Sąjungos (ES) šalių mastu Lietuva kurdama ir tobulindama E. sveikatą užima vieną iš lyderiaujančių pozicijų kartu su Estija, Portugalija. Atvyksta delegacijos iš kitų Europos šalių mokytis, kaip sukurti tokią E. sveikatos sistemą, kokią jau turi Lietuva, rašoma pranešime spaudai.
E. sveikata jau gali būti ir mobiliajame telefone
„E. sveikata nuolat tobulinama, kad taptų paprastesnė, labiau „draugiška vartotojui“, – pripažįsta D. Naumovas. Didelis žingsnis žengtas ta kryptimi – sukurta ir paleista E. sveikatos programėlę, kuri labai patogi šiuolaikiniam programėlių vartotojui. Ją galima nemokamai parsisiųsti iš „Google Play“ ar „App Store“ parduotuvių.
„Manau, šią programėlę galėtų savo mobiliuosiuose telefonuose turėti visi tie, kurie rūpinasi savo sveikata ir skaitmeniniais sprendiniais. Ir tokių žmonių kasdien vis daugiau, nes tai kas buvo neįmanoma prieš 10 metų, šiandien jau tampa kasdienybe. Juk dabar net senjorai moka apsipirkti internetinėse parduotuvėse, todėl ir E. sveikatos programėle besinaudojančių turėtų būti vis daugiau.“
Viceministras pasakoja, kad pats atsisiuntė šią programėlę ir pas gydytoją užsiregistravo per pusę minutės. Žymiai patogiau nei tai būtų daręs prie kompiuterio, nes nereikia kiekvieną kartą eiti per „Valdžios vartus“, prisijunginėti. Pirmą kartą prisijungus, reikia sukurti PIN kodą arba nustatyti, kad programėlė atpažintų vartotoją pagal veido profilį.
Nuo lapkričio – dar daugiau patobulinimų
Atsiranda ir daugiau patobulinimų. Sukurta E. sveikatos posistemė, į kurią sveikatos priežiūros įstaigos pradeda kelti laboratorinių tyrimų duomenis. Palaipsniui prie šios naujovės jungiasi vis daugiau gydymo įstaigų. Tad suvestus laboratorinių tyrimų duomenis galės matyti tiek gyventojai, prisijungę prie savo paskyros E. sveikatos portale, tiek gydytojai specialisto portale.
Šis naujas įrankis leidžia sveikatos priežiūros specialistams suteikti dar kokybiškesnes paslaugas, nes tik matydamas paciento sveikatos istoriją ir jam kitų gydytojų paskirtus vaistus, medikas gali būti ramus, kad jo sprendimai – paskirtos paslaugos ar medikamentai – nesukels pavojaus paciento sveikatai.
Nuo lapkričio mėnesio pradės veikti E. sveikatos sistemos atnaujinimai, kuriuos specialistai dar vadina naująja E. sveikatos sistemos versija. Patobulinimai skirti daugiau sveikatos priežiūros darbuotojams ir farmacininkams, tačiau naudos gaus ir pacientai. E. sveikatoje atsiras sveikatos priežiūros specialistų ilgai laukta galimybė koreguoti receptus, jei įsivėlė klaida.
Taip pat palengvinti receptų rašymą padės E. sveikatoje diegiami nauji klasifikatoriai, kurie realiu laiku pateiks informaciją apie vaistų tiekimo sutrikimus, kompensuojamųjų vaistų sąlygų pokyčius ir kt. Tai reiškia, kad informacija, kurios iki šiol asmens sveikatos priežiūros specialistai turėdavo ieškotis skirtinguose tinklalapiuose arba dokumentuose, pati atsiras ekrane išrašant receptą ir suvedus vaisto pavadinimą. Pacientams atsiras galimybė įsigyti vaistą dalimis, jei vaistinė neturi viso reikiamo kiekio ar pacientas nenori viso kiekio atsiimti iš karto.
Vieninga E. sveikata visoje Europos Sąjungoje
Visi šie diegiami E. sveikatos atnaujinimai susiję ir su Europos Komisijos Sveikatos duomenų erdvės reglamentu (European Health Data Space Regulation), kuriuo siekiama sukurti bendrą elektroninių sveikatos duomenų naudojimo ir keitimosi jais visoje ES sistemą. Planuojama, kad ateityje ta pati E. sveikata veiks visoje ES erdvėje.
„Jau dabar Lietuvos gyventojai, keliaudami po Lenkiją, Estiją, Portugaliją, gali nusipirkti vaistų su elektroniniu receptu. Tad gal po 5 metų Lietuvos piliečiui atėjus pas gydytoją kitoje ES šalyje nereikės pasakoti savo ligos istorijos ir kokius vaistus vartoja, nes visą tai medikas matys vieningoje E. sveikatos sistemoje“, – sako sveikatos apsaugos viceministras.
Palaipsniui E. sveikata tampa vis svarbesnė ir pacientams – ja naudojasi tiek jauni, tiek vyresnio amžiaus žmonės. Statistika rodo, kad per šią sistemą pas šeimos gydytoją registruojasi kas dešimtas pacientas. Pas gydytojus specialistus 16 procentų registracijų atliekama per E. sveikatą. Tie, kas pabando užsiregistruoti per sistemą, įvertina, kad tokiu būdu paslaugas gauti galima greičiau ir paprasčiau, nereikia skambinti telefonu, laisviau galima pasirinkti vizito laiką, nes visi laisvi vizitų laikai matomi ekrane.
„Visi šalies piliečiai, taip pat ir pacientui atstovauti įgaliojimą turintys asmenys, prisijungę prie E. sveikatos gali registruotis vizitui pas gydytoją ar specialistą, atšaukti jį, jeigu planai pasikeičia, matyti suplanuotus ir įvykusius vizitus, peržiūrėti aktyvius, panaudotus ar pasibaigusius siuntimus, susipažinti ir, prireikus, atsisiųsti pažymas, matyti turimus ar jau panaudotus elektroninius receptus, gali pasitikrinti, kuriam laikui užtenka išrašytų vaistų“, – privalumus vardina D. Naumovas.
Patogiai, paprastai bei greitai
Visi pacientai pas gydytoją nori patekti greitai ir gauti kokybišką paslaugą. Prie to prisidėti gali skaitmenizacija, kuri taupo medikų laiką. E. sveikata yra įrankis medikui lengvai surinkti informaciją apie pacientą, jo vartojamus vaistus. Taip E. sveikata prisidedama prie eilių mažinimo. Jei pacientai dar aktyviau naudotųsi išankstine pacientų registracijos sistema, būtų lengviau planuoti darbus sveikatos priežiūros įstaigoms. „Idėjų turime ir daugiau, tačiau pokyčius diegiame palaipsniui, kad sistema veiktų patikimai ir sklandžiai. Be to, mums labai svarbi ir visų kitų nuomonė. Tad savo siūlymus, ko dar reikėtų E. sveikatai, aktyviai teikti raginame bei kviečiame ir visus šalies gyventojus. Tą padaryti galima keliais būdais. Pavyzdžiui, kreiptis į pagrindinį sistemos tvarkytoją – valstybės įmonę Registrų centras [email protected] arba į Sveikatos apsaugos ministeriją [email protected]. Kiekviena nuomonė mums yra svarbi. Mes tikrai visas jas girdime ir į tai atsižvelgiame“,– pabrėžia sveikatos apsaugos viceministras.