Nevėžyje besismaginę vyrai su kateriu vos nepražudė žvejų: „Drąsiai galėjo užmušti“

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Pakaunėje, žvejų pamėgtoje vadinamojoje Nevėžio duobėje, įvyko nelaimė. Pakrantės aikštelėje, kur įprastai rikiuojasi žvejų automobiliai, pilna specialiųjų tarnybų transporto. Praviros durys, geltona folija apklotas sužeistasis, greitosios pagalbos automobiliuose matyti sužeistieji.
Kateris rėžėsi į Nevėžio krantą – nukentėjo trys žmonės
Pranešimo apie Nevėžio krante ties Užliedžiais įstrigusį katerį ugniagesiai sulaukė iš Bendrojo pagalbos centro. Atvykus paaiškėjo, kad situacija itin dramatiška.
„Nuleidę guminę valtį, nuplaukę iki įvykio vietos, pamatėme, kad kateris yra užplaukęs ant kranto, viduje buvo trys sužeisti žmonės“, – pasakoja ugniagesių pamainos vadas Tomas Zdanys.
Du vyrus ugniagesiai atsargiai iškėlė iš katerio ir gumine valtimi juos nuplukdė į krantą, vienas iki medikų nuėjo pats. Trečiasis iki medikų nuėjo pats.
„Dviem reikėjo stabilizuoti nugarą, uždėjome kaklo įtvarą, o vieno sužalojimai buvo menkesni, jis palydėtas iki GMP automobilio“, – sako T. Zdanys.
Po nelaimės įvykio vietoje matyt, kad kateris – kruvinas, o jo priekis sulindęs į šlaitą. Po smūgio vaizdas kateryje buvęs klaikus – žmonės vaitojo, visur taškėsi kraujas.
„Vienas jau buvo pasišalinęs, kitas su kraujuota nosimi, tikriausiai sulaužyta, o trečias dar valtyje“, – pasakoja žvejys Rokas.
„Atsitrenkė, neįsipaišė į posūkį“, – pasakoja žvejys Ervinas.
O štai tapatybės atskleisti nenorėjęs žvejys sako, kad laivas į krantą įsirėžė jo pašonėje:
„Nuo manęs kokie trys metrai – ačiū Dievui, kad viskas man gerai. – Išsigandote? – Šokas, gal sakyčiau.“
Kateris kone atskriejo Nevėžiu.
„Iš kampo pamatėme, kad atskrenda didžiuliu greičiu, jis šonu nesivertė, bet šonas pasisuko ir į krantą įsirėžė labai dideliu greičiu.“
Liudininkai kalba apie alkoholį
Kateris vos neapvirto upėje. Tik per stebuklą čia viskas nesibaigė kraupia tragedija – ir katerio įgulai, ir žvejams. Įprastai šioje pakrantėje žvejojančių gausybė.
„Visa pakrantė dažniausiai būna žvejų nusėta, labai laimingai, kad neprispaudė nieko, nepataikė su tokiu greičiu. Drąsiai galėjo užmušti“, – sako žvejys Rokas.
Prie vairo matyti įstrigęs alaus butelis, o ant grindų – pažirę traškučiai. Vyrai pramogavo šėliodami upėje – plaukė trise. Dvidešimtmetis – blaivus, o štai abu vyresnieji buvo girti. Laivavedžio pažymėjimą turinčiam ir katerį vairavusiam 49-erių vyriškiui nustatytas 1,15 promiles girtumas, o 47-erių laivo savininkui – 1,36 promilės girtumas.
Už laivo vairavimą neblaiviam gresia bauda nuo 300 iki 860 eurų.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.