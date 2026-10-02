Nelaimė Vilniuje: degė savadarbė palapinė, nukentėjo joje gyvenantis vyras

Kaip pranešė policija, apie 22.28 val. Oreivių gatvėje, pievoje, pastebėta deganti savadarbė palapinė.
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FOTOGALERIJA. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD)
Gaisro metu nukentėjo joje gyvenantis vyras, gimęs 1972 metais, kuris dėl nudegimo paguldytas į ligoninę.
Surinkta medžiaga dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
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