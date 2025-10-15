Nelaimė Kauno rajone: šalia tvenkinio rastas vyro kūnas(4 nuotr.)
Kaip naujienų portalą tv3.lt informavo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budintis, pranešimas apie Ramučių kaime šalia tvenkinio pastebėtą kūną gautas trečiadienį 17.07 val.
Įtariama, kad nuskendęs vyras – žvejys.
Naujienų portalo tv3.lt duomenimis, vyro kūną pastebėjo kitapus kranto žvejojęs vyras.
Dėl įvykio bus atliekamas tyrimas.
