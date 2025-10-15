Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Nelaimė Kauno rajone: šalia tvenkinio rastas vyro kūnas

2025-10-15 20:12 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-15 20:12

Nelaimė Kauno rajone: šalia tvenkinio rastas vyro kūnas (nuotr. Vaidos Girčės)
4

Trečiadienio vakarą Kauno rajone, Ramučių kaime, rastas vyro kūnas.

0

Nelaimė Kauno rajone: šalia tvenkinio rastas vyro kūnas
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Nelaimė Kauno rajone: šalia tvenkinio rastas vyro kūnas

Kaip naujienų portalą tv3.lt informavo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budintis, pranešimas apie Ramučių kaime šalia tvenkinio pastebėtą kūną gautas trečiadienį 17.07 val.

Įtariama, kad nuskendęs vyras – žvejys.

Naujienų portalo tv3.lt duomenimis, vyro kūną pastebėjo kitapus kranto žvejojęs vyras.

Dėl įvykio bus atliekamas tyrimas.

