Naujausia žinia: Jurbarko rajone keturias dienas ieškotas vyras atsirado

Vyro artimieji naujienų portalui tv3.lt patvirtino, kad dingusysis atsirado.
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Vgu
Nesuprantu. Yra pokalbių išklotinės. Padižiūri ir aišku su kuo kalbėjo. Miesto ir užmiesčio vaizdo stebėjimo kameros. Degalinės maršrutu link Kauno, gal kuro pirko, ar dar ko nors. Gyvename laikais, kad nebent upe plaukdamas liktum nepastebėtu. O čia su auto išvažiavusio niekur nepastebėjo. Taigi ne vaiduoklis.
Jwhdhdh
Toks vaizdas kad ne visų ieško taip kaip turėtų ieškoti. Lietuvos policija net nepasidalino su visuomene dėl dingusio žmogaus. Tai apie ką eina kalba....kitiem iškart ir dronus kelia ir vairuotojų prašo peržiūrėti vaizdo registratorius, čia tyla....nors ir ne mano artimas žmogus, bet norisi juos visus " pastatyti ant ausų". Kas prie pinigo tuoj tuos suranda, kas ne, nesiskubina.
O tai telefono pokalbių išklotinės, su kuo kalbėjo, policija nebežiūri?