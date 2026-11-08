Mirtina avarija Panevėžyje: automobilis partrenkė per perėją ėjusią moterį

Kaip pranešė policija, apie 14 val. 33 min. Nemuno ir J. Zikaro gatvių sankryžoje įvyko avarija.
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FOTOGALERIJA. Policija, pareigūnai
Sankryžoje, automobilis „Skoda Octavia“, vairuojamas vyro, gimusio 2008 metais partrenkė ir mirtinai sužalojo pėsčiųjų perėja ėjusią pėsčiąją, gimusią 1950 metais.
Avarijos aplinkybės tikslinamos.
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