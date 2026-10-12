Ministerijoje garbės ženklai bus įteikti nusipelniusiems švietimo bendruomenės nariams

Apdovanojimų ceremonija vyks minint Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) Edukacinės komisijos įkūrimo dieną.
1773 metų spalio 14 dieną įsteigta Edukacinė komisija buvo pirmoji įstaiga Europoje ir viena pirmųjų pasaulyje, atlikusi švietimo ministerijos funkcijas.
Ji reformavo švietimą, įvedė gamtos ir tiksliųjų mokslų ir kitų tuo metu naujų dalykų dėstymą, bendrojo ugdymo elementus sujungė su praktiniu ugdymu.
ŠMSM garbės ženklas yra aukščiausias ministerijos apdovanojimas, skiriamas už reikšmingus nuopelnus Lietuvos švietimui, mokslui ir sportui.
Apdovanojimas įsteigtas 2007 metais. Pirmasis ministerijos garbės ženklas buvo įteiktas daktarei Meilei Lukšienei.
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