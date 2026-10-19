Mergaitės pagrobėjas Filipavičius kreipėsi į Aukščiausiąjį Teismą: paaiškėjo jo sprendimas

G. Filipavičius nesutiko su jam paskirta bausme ir prašė bylą atnaujinti.
„Šiandien priimta nutartis, nuspręsta šio skundo nepriimti, nes jis neatitinka turiniui ir formai keliamų reikalavimų ir jame nėra aiškiai suformuluotas kreipimosi į Aukščiausiąjį Teismą pagrindas. Ši nutartis yra neskundžiama“, – Eltai pranešė LAT teismo pirmininko tarnybos atstovė ryšiams su visuomene Tautvilė Merkevičiūtė.
Balandžio 24 d. Kauno apylinkės teismas G. Filipavičių pripažino kaltu dėl dviejų moterų išžaginimo, seksualinio prievartavimo, privertimo lytiškai santykiauti, neteisėto šių moterų laisvės atėmimo ir kitų nusikaltimų.
Subendrinus su anksčiau skirta bausme mergaitės pagrobimo byloje, vyrui skirta galutinė 20 metų laisvės atėmimo bausmė. Tai tokia pat bausmė, kokia buvo paskirta mergaitės pagrobimo byloje. Todėl, paskelbus antrąjį nuosprendį, bendra nelaisvės trukmė nuteistajam nepailgėjo.
Šis nuosprendis nebuvo galutinis, todėl šalys per 20 dienų jį gali skųsti Kauno apygardos teismui. Tačiau F. Filipavičius jo neskundė, jis neskundė ir jam anksčiau paskelbto verdikto mergaitės pagrobimo byloje.
Keliose bylose priteista sumokėti 122 tūkst. eurų
Byloje dėl seksualinių nusikaltimų prieš moteris G. Filipavičius nuteistas ir už nesunkų sveikatos sutrikdymą bei neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Viena nukentėjusioji yra Lietuvos pilietė, kita – atvykėlė iš Ukrainos. Moterys buvo įkalintos garažuose 2023 m., nukentėjusiosios buvo pareiškusios 15 ir 25 tūkst. eurų civilinius ieškinius, tačiau teismas joms priteisė mažesnes sumas. Vienai moteriai G. Filipavičius privalės atlyginti 7 tūkst. eurų, kitai – 15 tūkst. eurų neturtinę žalą.
Tuo metu mergaitės pagrobimo byloje, kurioje jis buvo nuteistas anksčiau, teismas nutarė mažametei nukentėjusiai iš G. Filipavičiaus priteisti 70 tūkst. eurų neturtinės žalos, taip pat po 15 tūkst. eurų neturtinės žalos priteista kiekvienam iš mergaitės tėvų.
Bendra G. Filipavičiui abiejose bylose priteista suma – 122 tūkst. eurų.
ELTA primena, kad 2024 m. sausį G. Filipavičius Kaune, gatvėje, pagrobė į parduotuvę išėjusią mažametę. Vaikas pagrobtas iš viešojo transporto stotelės sausio 7 dieną, o surastas po dviejų parų garaže, Technikos gatvėje. Kartu su ja rastas ir pagrobėjas.
Mergaitės visame Kaune ieškojo šimtai žmonių. Vaiką sėkmingai pavyko surasti, pareigūnams peržiūrėjus vaizdo įrašus, apklausus liudytojus ir surinkus kitą informaciją.
Po vaiko išlaisvinimo tuometinis Kauno policijos vadovas Mindaugas Baršys teigė, kad garažas, kuriame buvo laikyta mergaitė, buvo „šiek tiek pritaikytas“ įkaito laikymui.
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