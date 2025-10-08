Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Marijampolėje vyro vairuojamas „Mitsubishi“ kliudė mopedu važiavusį nepilnametį

2025-10-08 08:47 / šaltinis: ELTA
2025-10-08 08:47

Vyro vairuojamas automobilis „Mitsubishi“ antradienio vakarą Marijampolėje kliudė mopedu važiavusį nepilnametį.

Policija. Asociatyvi nuotrauka (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Vyro vairuojamas automobilis „Mitsubishi“ antradienio vakarą Marijampolėje kliudė mopedu važiavusį nepilnametį.

0

Kaip pranešė Policijos departamentas, eismo nelaimė apie 17.18 val. įvyko Marijampolėje, Trapučių ir Atgimimo gatvių sankryžoje.

Pirminiais duomenimis, blaivaus, 1960 metais gimusio vyro vairuojamas „Mitsubishi“ sukdamas kliudė pagrindiniu keliu tiesiai važiavusį mopedą, kurį vairavo nepilnametis, gimęs 2010 m.

Vaikinas dėl sužalojimų buvo pristatytas į Marijampolės ligoninės priėmimo skyrių. 

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

