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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvos šokio informacijos centras praneša apie naują pavadinimą

2026-10-01 12:18 / šaltinis: ELTA
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2026-10-01 12:18
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Lietuvos šokio informacijos centras ketvirtadienį pranešė keičiantis pavadinimą ir tampantis Lietuvos šokio centru.

Gintarė Masteikaitė (nuotr. Roberto Riabovo)

Lietuvos šokio informacijos centras ketvirtadienį pranešė keičiantis pavadinimą ir tampantis Lietuvos šokio centru.

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Pasak organizacijos, pokyčiai atspinti išaugusią veiklos apimtį bei siekį sistemiškai plėtoti profesionalaus scenos meno sklaidą Lietuvoje.

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„Pernai šventėme organizacijos 30-metį, tad žengdami į naują etapą pajutome, kad laikas atsinaujinti. Senasis pavadinimas su žodžiu „informacijos“ mus riboja ir neatspindi mūsų veiklos platumo. Lietuvos šokio centro siekis – būti šokio ekosistemos ašimi, jungiančia kūrėjus, auditoriją, politiką bei tarptautinius tinklus, kad šokis būtų matomas, suprantamas ir reikalingas“, – pranešime cituojama Lietuvos šokio centro vadovė Gintarė Masteikaitė.

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Organizacija teigia, kad ir toliau tęs darbą su profesionaliais šiuolaikinio šokio kūrėjais Lietuvoje bei pasaulyje, atstovaus Lietuvos menininkams užsienyje, Lietuvoje organizuos tarptautinį šiuolaikinio šokio festivalį „New Baltic Dance“ bei didžiausią edukacinį šiuolaikinio šokio renginį Lietuvoje „Summer Dance Intensive Vilnius“

Be to, artėjantį sezoną planuojamos ir kitos veiklos bei projektai, kurie leis žiūrovams visoje Lietuvoje išsamiau susipažinti su šiuolaikiniu šokiu.

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Vanagas
Vanagas
2026-10-01 12:46
Nei vieno cento iš valstybės biudžeto ragų ir kanopų kontorai.Tegu užsidirba ta ponia ravėdama šieną.Užtenka leisti pinigus tokioms kontoroms.Juos skirti šalies ginybai
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Reikia
Reikia
2026-10-01 12:55
naikint ir kuo greičiau tuos šokų centrus, studijas, melžiančius iš valstybės pinigus. Tegul apsiformina UAB -ą ir gyvena iš pačių užsidirbtų pinigų. Dabar jų veikla taip užslaptinta, kad nesimato ką jie veikia(išskyrus monikutės apsaugos protestų organizavimą), bet atlyginimus gauna
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