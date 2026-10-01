Lietuvos šokio informacijos centras praneša apie naują pavadinimą

Pasak organizacijos, pokyčiai atspinti išaugusią veiklos apimtį bei siekį sistemiškai plėtoti profesionalaus scenos meno sklaidą Lietuvoje.
„Pernai šventėme organizacijos 30-metį, tad žengdami į naują etapą pajutome, kad laikas atsinaujinti. Senasis pavadinimas su žodžiu „informacijos“ mus riboja ir neatspindi mūsų veiklos platumo. Lietuvos šokio centro siekis – būti šokio ekosistemos ašimi, jungiančia kūrėjus, auditoriją, politiką bei tarptautinius tinklus, kad šokis būtų matomas, suprantamas ir reikalingas“, – pranešime cituojama Lietuvos šokio centro vadovė Gintarė Masteikaitė.
Organizacija teigia, kad ir toliau tęs darbą su profesionaliais šiuolaikinio šokio kūrėjais Lietuvoje bei pasaulyje, atstovaus Lietuvos menininkams užsienyje, Lietuvoje organizuos tarptautinį šiuolaikinio šokio festivalį „New Baltic Dance“ bei didžiausią edukacinį šiuolaikinio šokio renginį Lietuvoje „Summer Dance Intensive Vilnius“.
Be to, artėjantį sezoną planuojamos ir kitos veiklos bei projektai, kurie leis žiūrovams visoje Lietuvoje išsamiau susipažinti su šiuolaikiniu šokiu.
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