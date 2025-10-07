Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvos probacijos tarnyba artimiausiais mėnesiais sustiprins prevencines priemones

2025-10-07 09:21 / šaltinis: BNS
2025-10-07 09:21

Probacijos tarnyba (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

Lietuvos probacijos tarnyba antradienį pranešė, kad spalio ir lapkričio mėnesį sustiprins savo vykdomas prevencines priemones.

0

Jų metu probacijos pareigūnai visose 60 Lietuvos savivaldybių ypatingą dėmesį tiek darbo dienomis, tiek ir savaitgaliais skirs probacijos prižiūrimųjų elgesio kontrolei, teigiama pranešime.

Pareigūnai vertins, kaip laikomasi probacijos sąlygų, tikrins prižiūrimų asmenų blaivumą, bendraus su prižiūrimaisiais ir jų artimaisiais apie nuteistojo elgesį, pokyčius bausmės atlikimo metu, kylančias rizikas.

Taip pat stiprinama probacijos prižiūrimų asmenų, įvykdžiusių seksualinio, smurtinio pobūdžio veikas, kontrolė, teigia tarnyba.

Pas prižiūrimuosius vyks probacijos specialistų komandos (pareigūnai, psichologas, resocializatorius).

Gyvenamojoje aplinkoje bus vertinamas socialinės, psichologinės ar kitokios pagalbos poreikis, o artimieji, esant poreikiui, bus konsultuojami smurto prevencijos klausimais.

 Lietuvos probacijos tarnybos priežiūroje šiuo metu yra virš 15 tūkst. žmonių, kuriems teismas už įvykdytas nusikalstamas veikas skyrė alternatyvias laisvės atėmimui bausmes.

