Lietuvos ambasadorių JAV siūloma skirti diplomatiniu atstovu Meksikai

Ministrų kabineto nutarimu, nuo rugpjūčio pradžios ambasadoriumi JAV dirbantis diplomatas naująsias pareigas pradėtų eiti nuo lapkričio 3 d.
Anksčiau, prieš darbą JAV ambasadoje, G. Varvuolis ėjo ambasadoriaus ypatingiems pavedimais pareigas junglumo ir Trijų jūrų iniciatyvos klausimais.
Jis taip pat yra vadovavęs Lietuvos ambasadoms Japonijoje, Belgijoje, buvo Lietuvos nuolatinės atstovybės prie NATO vadovo pavaduotojas.
Lietuvos diplomatinį atstovą užsienio valstybėje Vyriausybės teikimu skiria ir atšaukia prezidentas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!