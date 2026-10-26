Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuviui padovanojo loterijos bilietą ir to nesitikėjo: didžiulis laimėjimas suskaldė giminę

Iš archyvų
2026-10-26 14:52 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-26 14:52
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvoje tarp vienos šeimos narių užvirė aršus ginčas dėl dovanoto loterijos bilieto, kuris netikėtai atnešė didelės pinigų sumos laimėjimą. Krikšto tėvas vaikui gimimo dienos proga padovanojo bilietą, kuris laimėjo nemenką prizą. Nors vaiko tėvai draugiškai pasiūlė dalintis laimėjimu per pusę, krikšto tėvo žmona kategoriškai nesutiko.

Konfliktas dėl dovanoto laimingo loterijos bilieto: reikalauja gražinti visą laimėtą sumą (nuotr. tv3.lt)

Lietuvoje tarp vienos šeimos narių užvirė aršus ginčas dėl dovanoto loterijos bilieto, kuris netikėtai atnešė didelės pinigų sumos laimėjimą. Krikšto tėvas vaikui gimimo dienos proga padovanojo bilietą, kuris laimėjo nemenką prizą. Nors vaiko tėvai draugiškai pasiūlė dalintis laimėjimu per pusę, krikšto tėvo žmona kategoriškai nesutiko.

REKLAMA
2

Kaip skelbėme anksčiau, socialiniuose tinkluose išplito žinia, kad krikšto tėvo žmona net grasino policija ir teismais, tvirtindama, jog bilietas priklauso jos šeimai ir dėl to esą turėjo būti gražintas visas laimėjimas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Sakė, kad kreipsis į policiją ir teismą – sakys, kad mes bilietą iš jų pavogėm, nes parduotuvės kamerų įrašuose matysis, jog bilietą iš tikrųjų pirko krikšto tėvas“, – dalijosi įraše.

REKLAMA
REKLAMA

Šeima skelbė, kad siekė išsaugoti anonimiškumą, todėl konkretaus laimėjimo neįvardija, tik praneša, kad tai ne garsioji 81 milijono eurų suma, kuri buvo laimėta 2024 metais.

REKLAMA

Teisininkas: dovanos tikslas – suteikti galimybę laimėti, o ne reikalauti laimėjimo grąžinimo

Teisininkas Tomas Seikalis anksčiau naujienų portali tv3.lt teigė, kad būtina atsižvelgti į loterijos bilieto pobūdį ir aplinkybes, kuriomis jis buvo padovanotas.

„Reikia žiūrėti, koks tas loterijos bilietas – vardinis ar paprastas, ar jau registruotas loterijos savitarnoje. Tačiau turbūt krikšto tėvas turėjo dovanoti su tikslu, kad bilietas būtų sėkmingas ir laimėtų“, – tuo metu svarstė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Jeigu krikšto tėčio žmona kreiptųsi į teismą, pasak teisininko, abejotina, kad toks kreipimasis būtų buvęs ypatingai sėkmingas. Jo teigimu, galima bandyti kažką išpešti tik tuo atveju, jeigu žmona yra kažką užfiksavusi ir turi įrodymus, kad buvo susitarta kitaip, pavyzdžiui, kad tą visą išloštą sumą krikšto vaiko šeima atiduos bilietą padovanojusiems giminaičiams.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Teisininkas įžvelgė ir absurdiškų detalių ir kėlė klausimą – kokiu tikslu bilietas buvo dovanojamas, ar tik tam, kad jį gavę žmonės nueitų, patikrintų ir laimėjimą gražintų?

Pasak T. Seikalio, Lietuvoje yra įprasta dovanoti loterijos bilietus ypatingomis progomis, tokiomis kaip Kalėdos ar gimtadieniai, kad gavėjas turėtų galimybę laimėti didesnę sumą.

REKLAMA

„Atliekamas simbolinis veiksmas už nedidelę sumą, tačiau su tam tikru azartu ir įdomumu, kad žmogus laimėtų didesnę sumą. Tai yra menkavertė dovana, dovanojama su galimybe laimėti“, – aiškino teisininkas.

Nepagrįsti kaltinimai vagyste gali užtraukti baužiamąją atsakomybę

Teisininko teigimu, kiekvienas asmuo turi teisę pareikšti ieškinį, tačiau galima kelti klausimą, ar ieškiniu nepiktnaudžiaujama savo teisėmis, ar yra pakankamai įrodymų, nurodytos visos aplinkybės. Tokiu atveju yra būtina įrodyti, kad laimėjimas tikrai priklauso žmonai, galimi liudininkų parodymai, filmuota medžiaga ir kiti įrodymai.

REKLAMA

Šiuo atveju kreipimasis į policijos pareigūnus ir teismą, jeigu tam neturima rimtų įrodymų, galėjo būti beprasmis.

„Tas žmogus gali likti kvailio vietoje, norėdamas pigiai prasisukti dovanodamas loterijos bilietą, o vėliau, sužinojus, kad laimėjo didelę sumą, reikalaudamas susigražinti ją atgal“, – sakė teisininkas.

T. Seikalis atkreipė dėmesį, kad įstatymiškai dovanojant pinigus arba turtą yra tam tikri apribojimai, teisiniai pagrindai, kaip dovanos apmokestinimas, deklaravimas ir kitos aplinkybės, tačiau loterijos bilietams, net išlošusiems didelę pinigų sumą, tai negalioja.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Vis dėlto loterijos bilieto dovanos vertė nėra didelė, tik laimėjimas didelis, o teisės aktais tai nėra apribota“, – teigė teisininkas.

Įraše buvo teigiama, kad krikšto tėčio žmona kreipsis į teismą bei bandys įrodyti, kad bilietas yra pavogtas. Už tai gali grėsti ir rimtesnės pasekmės, jei vaiko tėvai bus melagingai apkaltinti vagyste. Pasak teisininko, kaltinimai vagyste yra labai rimti, o išsakyti nepagrįstai gali užtraukti baudžiamąją atsakomybę.

REKLAMA

„Civiliniame procese žmogus duoda priesaiką, kad sakys tiesą. Meluoti teismui yra visai kitaip, negu meluoti šiaip kažkam aplinkui. Teisme tas dalykas fiksuojamas ir už tai gali būti dideli nemalonumai“, – sakė T. Seikalis.

Net ir parduotuvės kamerų peržiūrėjimas, kuriame matosi loterijos bilietą perkantis asmuo, pasak teisininko, nieko neįrodytų, o tik patvirtintų tą faktą, kad buvo perkama dovana.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
Iksas
Iksas
2026-10-26 15:40
Reto kvailumo boba-dovanoto bilieto laimėjimą naglai reikalauti visą grąžint...Žmonės, gavę dovanų bilietą, sutinka dalytis per pusę pinigus, bet gobši boba, nors ne ji dovanojo bilietą, nori apsijuokti ir išlupti visą grobį. Vaiko krikštatėvis turėtų savo žmonai tarti kelis griežtus žodžius.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (2)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų