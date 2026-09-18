Kuriozas Gargžduose: parke vyro galva įstrigo tvorelėje

Kai pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, 16.07 val. pranešta, kad Klaipėdos rajone, Gargžduose, Sodo gatvėje, parke, ties fontanu, asmuo įkišo galvą į tvorelę ir negali ištraukti.
Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, nuketėjusysis buvo išlaisvintas, nukirpus vieną tvorelės strypą.
Nukirptas strypas pažymėtas STOP juosta.
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