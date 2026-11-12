Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kilus audroms dėl Hitlerio knygos leidimo – kultūros ministro atsakas

2026-11-12 14:48 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-12 14:48
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kultūros ministras Lukas Alsys skeptiškai vertina leidyklos „Obuolys“ ketinimus netrukus išleisti nacistinės Vokietijos diktatoriaus Adolfo Hitlerio knygą „Mein Kampf“ (liet. „Mano kova“).

Lukas Alsys | Roberto Riabovo / BNS nuotr.

Kultūros ministras Lukas Alsys skeptiškai vertina leidyklos „Obuolys“ ketinimus netrukus išleisti nacistinės Vokietijos diktatoriaus Adolfo Hitlerio knygą „Mein Kampf“ (liet. „Mano kova“).

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Ją leidėjai planuoja pateikti su kritiniais komentarais, tačiau, politiko nuomone, dabar tam nėra pats tinkamiausias laikas.

REKLAMA

„Ar yra tinkamas laikotarpis, jeigu manęs kaip žmogaus klaustų, šiai dienai Lietuvoje leisti šią knygą, aš manyčiau, gal ne. Gal reikėtų susilaikyti nuo tokių kontroversiškų knygų, net ir su kritiniais komentarais“, – BNS ketvirtadienį sakė ministras.

„Bet kadangi ji išeina su kritiniais komentarais, tai tegul mokslo bendruomenė, tai knygai pasirodžius, ir įvertina ją: ar tie komentarai, tos įžvalgos, kurios pateikiamos greta, atitinka šiandieninį istorijos kontekstą ir kaip mes vertiname praeities įvykius“, – tikino L. Alsys.

REKLAMA
REKLAMA

Leidykla: knyga skirta nukentėjusiųjų atminimui

BNS šią savaitę kelis kartus bandė susisiekti su leidykla, tačiau į užklausas ji neatsakė.

Vis tik ketvirtadienį „Obuolio“ išplatintame pranešime teigiama, jog 800 puslapių A. Hitlerio knyga bus pateikiama kartu su daugiau kaip 1,5 tūkst. išnašų, komentarų ir paaiškinimų, kuriuos parengė lenkų istorikas Eugeniuszas Cezary Krolis (Eugeniušas Cezaris Krulis), o įžangą parašė laikinasis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovas Arūnas Bubnys.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Leidykla teigia, jog knyga, pasirodysianti šių metų gruodžio pabaigoje, yra skirta nukentėjusiųjų nuo nusikalstamo režimo atminimui – kaip pamoka ateities kartoms.

„Mein Kampf“ tekstas jau seniai prieinamas internete, senuose vertimuose ir leidimuose be kritinio konteksto. Todėl svarbiausias klausimas šiandien yra ne tai, ar tekstas prieinamas, bet ar skaitytojas gauna vien propagandinį tekstą, ar kartu ir priemones jį suprasti bei kritiškai įvertinti“, – teigia leidėjai.

REKLAMA

Anot „Obuolio“, kritinis knygos leidimas padeda atpažinti pačius propagandos mechanizmus – sąmokslo teorijas, kolektyvinės kaltės priskyrimą, priešo įvaizdžio kūrimą ir sudėtingų visuomenės problemų suvedimą į vieną tariamą kaltininką.

Pirmąjį knygos tomą nacių diktatorius parašė kalėdamas po nesėkmingo Miuncheno pučo 1923 metais Landsbergo kalėjime. Jis pasirodė 1925 metais, antrasis – 1926-aisiais. Knygoje išdėstytos idėjos vėliau tapo nacistinės Vokietijos politikos pagrindu – rasinė hierarchija ir antisemitizmas, demokratijos sunaikinimas, vieno neklystančio vado principas, teritorinė ekspansija ir „gyvenamosios erdvės“ Rytų Europoje siekis.

REKLAMA

Kultūros ministras: „Reikalauja kritinio vertinimo“

L. Alsio teigimu, nors kritinės įžvalgos prisideda prie istorijos mokslo, tačiau svarbu neatmesti to, jog knyga yra nacistinio režimo.

„Vienok tai yra turbūt ir mokslo, ir istorijos elementas, kuris reikalauja naujo ir kritinio vertinimo. Ką mes darome ir patys Lietuvoje, sakykime, su visomis sovietiniu laikotarpiu išleistomis knygomis ir meno kūriniais, mes juos kritiškai vertiname“, – aiškino jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Lietuvos administracinių nusižengimų kodekso 524 straipsnis numato, kad nacistinės simbolikos platinimas ar demonstravimas yra negalimas, už tai gresia bauda iki 700 eurų, o juridinių asmenų vadovams iki 1,2 tūkst. eurų.

Vis dėlto Lietuvos policijos departamento Komunikacijos skyrius BNS nurodė, kad minėtas įstatymas numato ir išimtį – už nacistinių simbolių platinimą atsakomybė netaikoma, kai tai daroma muziejų veiklos, visuomenės informavimo apie istorinius ir dabarties įvykius, totalitarinius ar autoritarinius režimus, švietimo, mokslo, meno, kolekcionavimo, antikvarinės ar sendaikčių prekybos tikslais.

Tai reiškia, kad ir A. Hitlerio knygai taikoma išimtis.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų