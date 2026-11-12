Kilus audroms dėl Hitlerio knygos leidimo – kultūros ministro atsakas

Ją leidėjai planuoja pateikti su kritiniais komentarais, tačiau, politiko nuomone, dabar tam nėra pats tinkamiausias laikas.
„Ar yra tinkamas laikotarpis, jeigu manęs kaip žmogaus klaustų, šiai dienai Lietuvoje leisti šią knygą, aš manyčiau, gal ne. Gal reikėtų susilaikyti nuo tokių kontroversiškų knygų, net ir su kritiniais komentarais“, – BNS ketvirtadienį sakė ministras.
„Bet kadangi ji išeina su kritiniais komentarais, tai tegul mokslo bendruomenė, tai knygai pasirodžius, ir įvertina ją: ar tie komentarai, tos įžvalgos, kurios pateikiamos greta, atitinka šiandieninį istorijos kontekstą ir kaip mes vertiname praeities įvykius“, – tikino L. Alsys.
Leidykla: knyga skirta nukentėjusiųjų atminimui
BNS šią savaitę kelis kartus bandė susisiekti su leidykla, tačiau į užklausas ji neatsakė.
Vis tik ketvirtadienį „Obuolio“ išplatintame pranešime teigiama, jog 800 puslapių A. Hitlerio knyga bus pateikiama kartu su daugiau kaip 1,5 tūkst. išnašų, komentarų ir paaiškinimų, kuriuos parengė lenkų istorikas Eugeniuszas Cezary Krolis (Eugeniušas Cezaris Krulis), o įžangą parašė laikinasis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovas Arūnas Bubnys.
Leidykla teigia, jog knyga, pasirodysianti šių metų gruodžio pabaigoje, yra skirta nukentėjusiųjų nuo nusikalstamo režimo atminimui – kaip pamoka ateities kartoms.
„Mein Kampf“ tekstas jau seniai prieinamas internete, senuose vertimuose ir leidimuose be kritinio konteksto. Todėl svarbiausias klausimas šiandien yra ne tai, ar tekstas prieinamas, bet ar skaitytojas gauna vien propagandinį tekstą, ar kartu ir priemones jį suprasti bei kritiškai įvertinti“, – teigia leidėjai.
Anot „Obuolio“, kritinis knygos leidimas padeda atpažinti pačius propagandos mechanizmus – sąmokslo teorijas, kolektyvinės kaltės priskyrimą, priešo įvaizdžio kūrimą ir sudėtingų visuomenės problemų suvedimą į vieną tariamą kaltininką.
Pirmąjį knygos tomą nacių diktatorius parašė kalėdamas po nesėkmingo Miuncheno pučo 1923 metais Landsbergo kalėjime. Jis pasirodė 1925 metais, antrasis – 1926-aisiais. Knygoje išdėstytos idėjos vėliau tapo nacistinės Vokietijos politikos pagrindu – rasinė hierarchija ir antisemitizmas, demokratijos sunaikinimas, vieno neklystančio vado principas, teritorinė ekspansija ir „gyvenamosios erdvės“ Rytų Europoje siekis.
Kultūros ministras: „Reikalauja kritinio vertinimo“
L. Alsio teigimu, nors kritinės įžvalgos prisideda prie istorijos mokslo, tačiau svarbu neatmesti to, jog knyga yra nacistinio režimo.
„Vienok tai yra turbūt ir mokslo, ir istorijos elementas, kuris reikalauja naujo ir kritinio vertinimo. Ką mes darome ir patys Lietuvoje, sakykime, su visomis sovietiniu laikotarpiu išleistomis knygomis ir meno kūriniais, mes juos kritiškai vertiname“, – aiškino jis.
Lietuvos administracinių nusižengimų kodekso 524 straipsnis numato, kad nacistinės simbolikos platinimas ar demonstravimas yra negalimas, už tai gresia bauda iki 700 eurų, o juridinių asmenų vadovams iki 1,2 tūkst. eurų.
Vis dėlto Lietuvos policijos departamento Komunikacijos skyrius BNS nurodė, kad minėtas įstatymas numato ir išimtį – už nacistinių simbolių platinimą atsakomybė netaikoma, kai tai daroma muziejų veiklos, visuomenės informavimo apie istorinius ir dabarties įvykius, totalitarinius ar autoritarinius režimus, švietimo, mokslo, meno, kolekcionavimo, antikvarinės ar sendaikčių prekybos tikslais.
Tai reiškia, kad ir A. Hitlerio knygai taikoma išimtis.
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