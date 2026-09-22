Kęstutis Vilkauskas tapo Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininku

Jis šiose pareigose pakeis „aušrietį“ Karolį Neimantą, mat vasarą „Nemuno aušrą“ pašalinus iš valdančiosios daugumos, partijai nebepriklauso komisijos pirmininko postas.
K. Vilkausko kandidatūrą dar turės patvirtinti Seimas.
Pirmininko pavaduotoja toliau dirbs Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narė Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė.
Bendroje komisijoje dirba dešimt parlamentarų ir dešimt PLB atstovų.
Komisijos kopirmininke nuo Pasaulio lietuvių bendruomenės ir toliau dirbs Jolanta Naglė iš Latvijos, o jos pavaduotoja – Jūratė Caspersen iš Šveicarijos.
Pagrindinis komisijos tikslas – puoselėti Lietuvoje ir užsienio valstybėse gyvenančių lietuvių bendradarbiavimą, rūpintis pagalba ir parama vieni kitiems, tobulinti Lietuvos piliečių užsienyje teisių gynimo ir kitas valstybės pagalbos priemones, skatinti užsienyje gyvenančius lietuvius grįžti gyventi į Lietuvą ir siekti, kad tam būtų sudarytos palankios sąlygos.
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