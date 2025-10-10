Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kęstutis Vilkauskas: noras dailės muziejui susigrąžinti meno kūrinius atrodo keistai

2025-10-10 10:56 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-10-10 10:56

Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui (LNDM) siekiant susigrąžinti Prezidentūrai, Vyriausybei ir premjerės rezidencijai paskolintus meno kūrinius, Seimo Kultūros komiteto pirmininkas socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas sako, kad toks sprendimas priimtas netinkamu laiku.

Kęstutis Vilkauskas BNS Foto

Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui (LNDM) siekiant susigrąžinti Prezidentūrai, Vyriausybei ir premjerės rezidencijai paskolintus meno kūrinius, Seimo Kultūros komiteto pirmininkas socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas sako, kad toks sprendimas priimtas netinkamu laiku.

2

„Su visa pagarba gerbiamam Arūnui Gelūnui, aš jį (sprendimą – BNS) vertinu neigiamai“, – LRT radijui penktadienį sakė K. Vilkauskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jeigu tie išdėstyti argumentai, (...) taip, jie yra logiški, bet tada turbūt reikėjo ne tokia proga tai daryti, tai reikėjo galbūt anksčiau ar vėliau kažkiek tai daryti. Ir dabar šitame visame kontekste to streiko, na, tikrai atrodo gana keistai“, – kalbėjo jis.

LNDM direktorius Arūnas Gelūnas šią savaitę BNS sakė, kad dėl kūrinių Vyriausybėje ir premjerės rezidencijoje Turniškėse jau kreiptasi, prašymas S. Daukanto aikštės rūmams bus išsiųstas artimiausiu metu.

Tokį sprendimą lėmė ir susiklosčiusi situacija Kultūros ministerijoje?

Anot jo, institucijos gali nebūtinai sugebėti užtikrinti pilną kūrinių saugumą ekstremalios situacijos atveju. Tuo metu LNDM vyriausioji rinkinių kuratorė Laima Sazonova BNS teigė, kad dalis skolintų kūrinių institucijose eksponuojami gana seniai, dalis gali būti pažeisti ar apgadinti. 

Tačiau A. Gelūnas pripažįsta, kad sprendimui įtakos turėjo ir susiklosčiusi situacija dėl Kultūros ministerijos.

„Vis dėlto tai yra valstybės turtas, aišku, disponuoja muziejus, tada tokiu atveju galima būtų keisti taisykles (...) kaip tos vertybės turėtų būti naudojamos, jeigu jos eksponuojamos valstybinėse įstaigose“, – teigė K. Vilkauskas.

„Bet šitas proginis (veiksmas – BNS), tai tikrai, mano nuomone, tam judėjimui galbūt ir savotiškai gali ir pakenkti. Aš tai tikrai esu už, aš jau prieš tai minėjau įvairiuose pasisakymuose, laidose, kad ministerija būtų atitraukta nuo „Nemuno aušros“, bet tokie veiksmai, tai man atrodo, kad tiktai šiek tiek tą vertybinę pusę gadina“, – kalbėjo jis.

Kaip rašė BNS, valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį Ignotą Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus, sekmadienį surengtas įspėjamasis streikas, kuriame dalyvavo šimtai kultūros įstaigų ir tūkstančiai žmonių visoje Lietuvoje.

Kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušros“ neliktų Kultūros ministerijoje, nes, jų teigimu, „aušriečių“ vadovavimas kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.

Savo ruožtu I. Adomavičius atsistatydino iš pareigų jose pradirbęs savaitę.

