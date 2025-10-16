Kauno rajone esančiame tvenkinyje ratas skenduolis

Anot Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, 15.18 val. gautas pranešimas, kad Lapių seniūnijoje, Drąseikių kaime, Ežero gatvėje esančiame tvenkinyje, matomas skenduolis.
Žmogaus kūnas rastas apie 30 metrų atstumu nuo kranto. 16.23 val. kūnas ištrauktas į krantą ir perduotas medikams.
Medikai žmogui konstatavo mirtį. Asmens tapatybę nustatinėja policijos pareigūnai.
