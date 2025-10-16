Kalendorius
Spalio 16 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kauno rajone esančiame tvenkinyje ratas skenduolis

2025-10-16 10:06 / šaltinis: ELTA
2025-10-16 10:06

Kauno rajone esančiame tvenkinyje trečiadienį rastas galimai nuskendusio žmogaus kūnas, pranešė ugniagesiai.

Narai gelbėtojai (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

Kauno rajone esančiame tvenkinyje trečiadienį rastas galimai nuskendusio žmogaus kūnas, pranešė ugniagesiai.

REKLAMA
0

Anot Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, 15.18 val. gautas pranešimas, kad Lapių seniūnijoje, Drąseikių kaime, Ežero gatvėje esančiame tvenkinyje, matomas skenduolis.

Žmogaus kūnas rastas apie 30 metrų atstumu nuo kranto. 16.23 val. kūnas ištrauktas į krantą ir perduotas medikams. 

Medikai žmogui konstatavo mirtį. Asmens tapatybę nustatinėja policijos pareigūnai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų