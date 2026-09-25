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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kauno policija prašo pagalbos: ieško dingusios mažametės

2026-09-25 11:51 / šaltinis: Pranešimas spaudai
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2026-09-25 11:51
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Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato pareigūnai ieško Gabijos J., gimusios 2014 m.

Kauno policija ieško dingusios mažametės (nuotr. Policijos)

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato pareigūnai ieško Gabijos J., gimusios 2014 m.

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Mažametė rugsėjo 23 d. išėjo iš savo gyvenamosios vietos, esančios Kaune, A. Ramanausko-Vanago g., ir iki šiol negrįžo. Mažametė iš namų išeina ne pirmą kartą.

Mažametė išeidama vilkėjo juodos spalvos palaidinę, juodos spalvos kelnes, juodos spalvos „Nike“ kedus.

Asmenis, mačiusius ar žinančius Gabijos J. buvimo vietą bei galinčius suteikti kitos vertingos informacijos, prašome kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Žaliakalnio PK vyriausiąją tyrėją Godą Stankevičienę, el. paštu [email protected] arba skambinti skubios pagalbos telefonu 112.

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Nu
Nu
2026-09-25 12:07
Pagal tai kaip atrodo ta "mažametė", tai tėvams tėvystės teises reiktų atimt. Mano dukra šitaip išsipeckinus vaikščiotų, tai palenkčiau prie kriauklės ir pusvalandį veidą trinčiau su šiurkščia kempine, visam gyvenimui praeitų noras kaip ke.kšei atrodyt.
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a
2026-09-25 11:55
Oho, 12-metė su priklijuotom blakstienom...
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Nieko nesupainiojot?
Nieko nesupainiojot?
2026-09-25 12:10
Čia tikrai mažametės foto?
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