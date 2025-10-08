Kaune sudegė, įtariama, padegtas ūkinis pastatas

Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 10.34 val. šv. Gertrūdos gatvėje esančiame negyvenamame ūkiniame pastate kilo gaisras.
Jo metu pastatas sudegė. Įtariama, kad pastatas buvo padegtas.
1962 metais gimęs įtariamasis uždarytas į areštinę.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
