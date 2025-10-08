Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kaune sudegė, įtariama, padegtas ūkinis pastatas

2025-10-08 08:34 / šaltinis: ELTA
2025-10-08 08:34

Antradienio rytą Kaune sudegė, kaip įtariama, padegtas ūkinis pastatas.

112 BNS Foto

Antradienio rytą Kaune sudegė, kaip įtariama, padegtas ūkinis pastatas.

0

Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 10.34 val. šv. Gertrūdos gatvėje esančiame negyvenamame ūkiniame pastate kilo gaisras.

Jo metu pastatas sudegė. Įtariama, kad pastatas buvo padegtas.

1962 metais gimęs įtariamasis uždarytas į areštinę. 

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.

