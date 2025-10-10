Kalendorius
Spalio 10 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kaune dviratininkas atsitrenkė į policininko automobilį

2025-10-10 09:12 / šaltinis: ELTA
2025-10-10 09:12

Kaune ketvirtadienį dviračiu važiavęs vyras atsitrenkė į policijos pareigūno vairuojamą automobilį.

Policija. Asociatyvi nuotrauka (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Kaune ketvirtadienį dviračiu važiavęs vyras atsitrenkė į policijos pareigūno vairuojamą automobilį.

REKLAMA
0

Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 11.20 val. Savanorių prospekte į iš kiemo išvažiuojantį nuosavą automobilį „Chrysler Town Country“ atsitrenkė dviračiu važiavęs vyras (gim. 1978 m.). 

Minėtą automobilį vairavo ne tarnybos metu neuniformuotas, blaivus policijos pareigūnas (gim. 1974 m.), 

Per eismo įvykį sužalotas dviratininkas. Jam suteikta medicininė pagalba, vyras gydomas ambulatoriškai.

Įvykio aplinkybės aiškinamos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų