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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Jurbarko rajone – pražūtingas gaisras: žuvo šuo ir katinas, išgelbėtos dvi papūgėlės

2026-10-02 11:16 / šaltinis: BNS
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2026-10-02 11:16
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Jurbarko rajone ketvirtadienio rytą kilus gaisrui gyvenamojo namo rūsyje, žuvo šuo ir kačiukas, buvo išgelbėtos dvi papūgėlės.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) organizuojamos praktinės civilinės saugos pratybos (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

Jurbarko rajone ketvirtadienio rytą kilus gaisrui gyvenamojo namo rūsyje, žuvo šuo ir kačiukas, buvo išgelbėtos dvi papūgėlės.

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Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, maždaug 9.50 val. buvo gautas pranešimas apie Naujokų kaimo Kristapolio gatvėje kilusį gaisrą.

Gaisre Jurbarko rajone žuvo šuo ir kačiukas, išgelbėtos dvi papūgėlės

Atvykus pajėgoms, apie 144 kv. m užstatymo ploto dviejų aukštų namo rūsyje degė elektros skydinė, patalpos buvo uždūmintos.

Virtuvės patalpoje buvo rastas uždusęs šuo ir kačiukas, išgelbėtos dvi papūgėlės su narveliu.

Gaisro metu išdegė ir aprūko rūsio patalpos, pirmame aukšte išdegė dalis virtuvės, sutrūkinėjo pirmo aukšto langai, aprūko kitos patalpos. Name buvo įrengti dūmų ir smalkių detektoriai.

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