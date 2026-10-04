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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Juodkrantėje iškils tradicinis Kuršių marių burlaivis – kurėnas

2026-10-04 17:18 / šaltinis: BNS
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2026-10-04 17:18
Pridėkite kaip šaltinį Google

Po trijų dešimtmečių pertraukos Neringoje, Gintaro įlankoje, statomas tradicinis Kuršių marių burlaivis – kurėnas.

Juodkrantė (nuotr. Shutterstock.com)

Po trijų dešimtmečių pertraukos Neringoje, Gintaro įlankoje, statomas tradicinis Kuršių marių burlaivis – kurėnas.

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Statomo kurėno projekto iniciatorius – Dominykas Chlebinskas, o laivas kuriamas remiantis istoriniais šaltiniais, brėžiniais ir tradicinėmis laivadirbystės technologijomis, pranešė Neringos savivaldybė.

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Bus pakrikštytas „Rėzos“ vardu

Apie 11 metrų ilgio laivas bus pakrikštytas „Rėzos“ vardu.

Taip bus įprasmintos lietuvių raštijos ir kultūros veikėjo Liudviko Martyno Rėzos 250-osios gimimo metinės.

„Gintaro įlankoje iš tiesų vyksta istoriniai darbai – po kelių dešimtmečių Neringoje vėl statomas Kuršių marių kurėnas. Kartu grįžta senosios laivadirbystės žinios, amatas ir gyvas ryšys su mariomis, šimtmečius formavęs šio krašto tapatybę. Ypač prasminga, kad tai vyksta Liudviko Martyno Rėzos 250-ųjų gimimo metinių metais ir tęsia Eduardo Jonušo pradėtą Kuršių marių laivybos paveldo gaivinimo darbą“, – sakė Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis.

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Anot savivaldybės pranešimo, kurėnai šimtmečius buvo neatsiejama Kuršių nerijos kraštovaizdžio ir vietos žmonių gyvenimo dalis. Dėl seklių marių vandenų statyti plokščiadugniai laivai, pritaikyti žvejybai ir kroviniams gabenti.

Tačiau po Antrojo pasaulinio karo, pasitraukus seniesiems krašto gyventojams ir tradicinius burlaivius keičiant motoriniams laivams, kurėnai iš Kuršių marių beveik išnyko.

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Svarbus kurėnų sugrįžimo etapas prasidėjo 1991–1993 metais. Tuomet menininkas ir kraštotyrininkas E. Jonušas su pagalbininkais, remdamasis iš Vokietijos Brėmerhafeno muziejaus gautais autentiškais brėžiniais, atkūrė kurėną „Kuršis“.

Tai buvo pirmasis po Antrojo pasaulinio karo pagal istorinius brėžinius atkurtas kurėnas, iki šiol plaukiojantis Kuršių mariomis ir tapęs vienu iš Neringos simbolių.

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