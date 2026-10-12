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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Išrinkti įtakingiausi Lietuvos tarnautojai: skelbia trejetuką

2026-10-12 06:31 / šaltinis: BNS
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2026-10-12 06:31
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Generalinė prokurorė Nida Grunskienė antrus metus iš eilės išrinkta įtakingiausia Lietuvos valstybės tarnautoja, rodo pirmadienį naujienų portalo „Delfi“ skelbiami apklausos rezultatai.

Nida Grunskienė (nuotr. Elta)

Generalinė prokurorė Nida Grunskienė antrus metus iš eilės išrinkta įtakingiausia Lietuvos valstybės tarnautoja, rodo pirmadienį naujienų portalo „Delfi“ skelbiami apklausos rezultatai.

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Elito apklausoje N. Grunskienė surinko 60,6 proc. visų respondentų balsų.

Antroje vietoje įtakingiausių tarnautojų sąraše atsidūrė Specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Linas Pernavas su 30,8 proc. balsų, trečioje – Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras, surinkęs 24,4 proc. visų balsų.

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Ketvirtą vietą užėmė Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis, penktą – Konstitucinio Teismo pirmininkas Tomas Davulis.

Toliau rikiuojasi prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis, Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus, prezidento vyriausioji patarėja Asta Skaisgirytė, prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas ir valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė.

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Didžiausią šuolį per metus sąraše padarė Vyriausybės kancleris Tomas Daukantas, pakilęs iš 45-osios vietos pernai į 13-ąją šiemet.

Tarnautojų įtakingumą vertino vadinamoji elito grupė – įvairių sričių ekspertai, politikai, žiniasklaidos, verslo, pramogų pasaulio, viešojo sektoriaus ir sporto atstovai bei visuomenininkai. Jų apklausą liepos 9–rugsėjo 1 dienomis atliko žurnalas „Reitingai“. Joje iš viso dalyvavo 1145 respondentai.

Lietuvos įtakingiausius žmones portalas „Delfi“ renka dvyliktus metus iš eilės.

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