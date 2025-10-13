Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Gitanas Nausėda su komanda dirbs Kuršėnuose

2025-10-13 06:11 / šaltinis: BNS
2025-10-13 06:11

Prezidentas Gitanas Nausėda su patarėjais pirmadienį dirbs Šiaulių rajono savivaldybėje.

Gitanas Nausėda. ELTA / Julius Kalinskas

Prezidentas Gitanas Nausėda su patarėjais pirmadienį dirbs Šiaulių rajono savivaldybėje.

Vidurdienį valstybės vadovas susitiks su šios savivaldybės meru Česlovu Greičiumi.

Vėliau jis padės gėlių prie paminklo rezistentams atminti, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje dalyvaus diskusijoje su vyresniųjų klasių moksleiviais pilietiškumo tema.

Pavakary Kuršėnų dvaro sodyboje suplanuotas prezidento susitikimas su Šiaulių rajono trečiojo amžiaus universiteto bendruomene.

Tapęs prezidentu G. Nausėda nuo 2019 metų reguliariai su patarėjais lankosi įvairiose savivaldybėse.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Į viršų