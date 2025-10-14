Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Gitanas Nausėda su komanda dirbs Akmenės rajone

2025-10-14 06:32 / šaltinis: BNS
2025-10-14 06:32

Prezidentas Gitanas Nausėda su patarėjais antradienį dirbs Akmenės rajono savivaldybėje.

Gitanas Nausėda (nuotr. stop kadras)

Prezidentas Gitanas Nausėda su patarėjais antradienį dirbs Akmenės rajono savivaldybėje.

3

Vidurdienį numatytas valstybės vadovo susitikimas su Akmenės rajono savivaldybės meru Vitalijumi Mitrofanovu.

Vėliau jis padės gėlių prie Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiui skirto paminklo Papilėje, susitiks su Akmenės rajono Lietuvos galios bendruomenėmis.

Pirmadienį prezidentas dirbo Šiaulių rajono savivaldybėje.

Tapęs prezidentu G. Nausėda nuo 2019 metų reguliariai su patarėjais lankosi įvairiose savivaldybėse.

