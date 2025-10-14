Gitanas Nausėda su komanda dirbs Akmenės rajone

Vidurdienį numatytas valstybės vadovo susitikimas su Akmenės rajono savivaldybės meru Vitalijumi Mitrofanovu.
Vėliau jis padės gėlių prie Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiui skirto paminklo Papilėje, susitiks su Akmenės rajono Lietuvos galios bendruomenėmis.
Pirmadienį prezidentas dirbo Šiaulių rajono savivaldybėje.
Tapęs prezidentu G. Nausėda nuo 2019 metų reguliariai su patarėjais lankosi įvairiose savivaldybėse.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!