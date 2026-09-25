Gabriel Gorbačevski taps krašto apsaugos viceministru

„Dabartinė geopolitinė situacija reikalauja ypatingo dėmesio energetikos infrastruktūros apsaugai ir atsparumui. Tikiu, kad Gabriel patirtis bei žinios energetikos srityje bus vertingos Krašto apsaugos ministerijoje, stiprinant mūsų strateginės infrastruktūros saugumą“, – pranešime sako energetikos ministras Lukas Savickas.
Kaip penktadienį pranešė Energetiko ministerija, viceministru jis dirbo nuo 2025 metų.
Eidamas šias pareigas, G. Gorbačevski daugiausia dėmesio skyrė energetiniam saugumui, įskaitant naftos rinkos klausimus, strateginei infrastruktūrai, branduolinei energetikai ir pasirengimui ekstremaliosioms situacijoms.
Iki naujo viceministro paskyrimo G. Gorbačevski kuruotas sritis laikinai pasidalins ministerijos grupių vadovai ir ministro politinės komandos nariai.
Naująjį viceministrą planuojama pristatyti artimiausiu metu.
Šiuo metu Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) viceministrais dirba Karolis Aleksa ir Bronius Bieliauskas.
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