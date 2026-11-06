FNTT turi naują direktoriaus pavaduotoją

Anot jos, R. Šadianecas yra sukaupęs didžiulę patirtį tiriant itin sudėtingas, tarptautines, didelės apimties, su įvairaus tipo finansiniais nusikaltimais susijusias bylas.
Prieš tai pareigūnas ilgą laiką vadovavo FNTT Specialiųjų tyrimų 1-ajai valdybai, o jo karjera FNTT tęsiasi jau daugiau nei 20 metų.
FNTT – pokyčiai
Anksčiau FNTT direktoriaus pavaduotojo pareigas ėjęs Mindaugas Stravinskas karjerą tęsia Europos prokuratūroje Liuksemburge.
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