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TV3 naujienos > Lietuva > Koronavirusas COVID-19

Dėl švietimo darbuotojų algų didinimo – žinia iš ministerijos: štai ką žada

2026-10-02 16:08 / šaltinis: BNS / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-02 16:08
Pridėkite kaip šaltinį Google

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) siekia įgyvendinti kolektyvinėje sutartyje numatytus įsipareigojimus dėl mokytojų ir kitų švietimo bei mokslo darbuotojų atlyginimų didinimo.

Skola, skolos, pinigai, eurai, mokesčiai (123rf.com nuotr.)
GALERIJA (21)

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) siekia įgyvendinti kolektyvinėje sutartyje numatytus įsipareigojimus dėl mokytojų ir kitų švietimo bei mokslo darbuotojų atlyginimų didinimo.

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Kaip penktadienį pranešė ministerija, nuo 2027 metų pradžios jų atlyginimai turėtų didėti 7,56 proc., tam iš valstybės biudžeto papildomai prireiks 245 mln. eurų.

„Vyriausybė kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija deda visas pastangas, kad atlyginimai švietimo sistemos darbuotojams augtų tiek, kiek numato kolektyvinė šakos sutartis. Džiaugiuosi, kad Vyriausybė mokytojų ir kitų švietimo darbuotojų atlyginimų didinimą išskiria kaip vieną iš prioritetų“, – pranešime cituojama ministrė Raminta Popovienė.

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Įstatymų pataisas teiks skubos tvarka

Įgyvendinant Vyriausybės programą ir įsipareigojimus, nustatytus kolektyvinėse sutartyse su profesinėmis sąjungomis, yra numatyta, kad nuo 2027 metų sausio 1 dienos mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, švietimo įstaigų vadovaujančių darbuotojų, mokslo ir studijų institucijų darbuotojų darbo užmokestis turi augti ne mažiau kaip 5 proc. sparčiau už prognozuojamą kitų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio augimą.

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(21 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai (eurai)

Pasak ministerijos, įstatymų pataisos, numatančios minėtų darbuotojų pareiginės algos koeficientų didinimą, bus teikiamos Vyriausybei skubos tvarka.

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BNS rašė, kad sausį ŠMSM ir keturios profesinės sąjungos pasirašė atnaujintą šakos kolektyvinę sutartį, įtvirtinančią sutarimą dėl švietimo ir mokslo darbuotojų atlyginimų didinimo.

Sutartyje taip pat numatyta ilgalaikė darbo užmokesčio didinimo perspektyva iki 2030-ųjų, apibrėžtos kitos švietimo ir mokslo darbuotojų socialinių ir ekonominių sąlygų gerinimo priemonės.

Be to, joje numatoma siekti, kad 2030 metais mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų vidutinis darbo užmokestis sudarytų ne mažiau kaip 4850 eurų.

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