Dėl piktnaudžiavimo tarnyba sulaikytas dar vienas VSAT pareigūnas

Kapčiamiesčio pasienio užkardos jaunesnysis specialistas sulaikytas ne tarnybos metu.
VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus ir VSAT Imuniteto valdybos pasieniečiai Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio pasienio užkardos jaunesnįjį specialistą sulaikė trečiadienį Lazdijų rajone.
VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje jau anksčiau buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir piktnaudžiavimo tarnyba. Jį organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros 3-iojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras.
Pastarasis sulaikymas yra vienas iš šiame ikiteisminiame tyrime atliktų veiksmų.
Kapčiamiesčio užkardos pareigūnui pateikti įtarimai dėl piktnaudžiavimo tarnyba ir neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis.
Šiemet po šios valdybos pasieniečių tyrimų įtarimai dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų pateikti 14 pareigūnų.
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