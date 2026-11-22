Incidentas įvyko apie 19 val. namo koridoriuje. Pirminiais policijos duomenimis, 2018 m. gimusi mažametė, iššovusi iš pneumatinio šautuvo „Model 62, Shanghai China“ sužalojo 2021 m. gimusią mergaitę.
Sužalota mažametė 20.23 val. buvo pristatyta į Biržų ligoninę, vėliau pervežta ir paguldyta į Panevėžio ligoninę.
Policija surinko medžiagą dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo mažamečiui.
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