Apeliacinis teismas tęs žlugusio „Snoro“ buvusio akcininko Vladimiro Antonovo apklausą

Kaip BNS sakė teismo atstovė Venta Valčackienė, teisme bus tęsiama suimto V. Antonovo apklausa.
Anksčiau vykusiose apklausose V. Antonovas atsakinėjo į teisėjos Aušros Bielskės, prokuroro Dariaus Stankevičiaus, „Snoro“ advokatės Dovilės Armalytės klausimus, kaip buvo leisti iš „Snoro“ į V. Antonovo kontroliuojamas sąskaitas pervesti pinigai, kodėl nebuvo paskelbtas „Snoro“ bankrotas, kokie konkretūs instrumentai buvo naudojami siekiant gerinti „Snoro“ finansinę padėtį ir kitus.
V. Antonovas tikino „Snoro“ lėšas leidęs siekdamas didinti jo kapitalą ir rezervus bei norėdamas išsaugoti banko likvidumą, tačiau neturėjęs galimybių to daryti iš asmeninių lėšų, taip pat tikėjęsis, kad neteisėtais veiksmais bankas gelbėjamas tik laikinai.
Buvęs vienas „Snoro“ savininkų anksčiau teismui taip pat teigė, jog akcininkai savo veiksmais siekė išsaugoti „Snoro“ likvidumą ekonominės krizės metais, o transakcijos turėjo būti užbaigtos vėliausiai 2012 metais, o finansiniai sunkumai bus išspręsti.
Skelbta, kad V. Antonovas ir R. Baranauskas pasisavino turto už 509,18 mln. eurų, „Snorui“ ir jo kreditoriams padarė žalos už 466,67 mln. eurų, dar 14,5 mln. eurų iššvaistė.
Pirmajame teismo posėdyje birželio 30-ąją V. Antonovas pirmą kartą davė parodymus, pripažino savo kaltę bei paprašė leisti pradėti bausmės atlikimą.
Liepos 2-ąją teismas leido V. Antonovui pradėti vykdyti įkalinimo bausmę pagal dar neįsiteisėjusį Vilniaus apygardos teismo nuosprendį.
Vilniaus apygardos teismas pernai lapkritį abiem buvusiems banko savininkams už akių skyrė po 10,5 metų laisvės atėmimo. Jie už akių nuteisti už piktnaudžiavimą, labai didelės vertės svetimo turto pasisavinimą ir iššvaistymą, dokumentų klastojimą, nusikalstamą bankrotą, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą ir apgaulingą finansinės apskaitos tvarkymą – iš viso už aštuonis tyčinius nusikaltimus.
V. Antonovas taip pat pripažintas pagrindiniu nusikaltimų organizatoriumi. Abiem kaltinamiesiems priteista atlyginti 375,18 mln. eurų žalą, nurodyta konfiskuoti 105 mln. eurų vertės jų nusikalstamu būdu įgyto turto. Abiem buvo išduoti Europos arešto orderiai.
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