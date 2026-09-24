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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Algis Kašėta nesieks būti perrinktas Varėnos meru, jo politinė jėga kels vicemerą Alvydą Verbicką

2026-09-24 20:40 / šaltinis: BNS
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2026-09-24 20:40
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Varėnos rajono meras Algis Kašėta skelbia nedalyvausiantis kitąmet vyksiančiuose savivaldos rinkimuose.

Algis Kašėta (nuotr. Fotodiena.lt)

Varėnos rajono meras Algis Kašėta skelbia nedalyvausiantis kitąmet vyksiančiuose savivaldos rinkimuose.

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Jo atstovaujamas politinis komitetas „Drauge su Jumis“ juose kandidatu kels rajono vicemerą Alvydą Verbicką, ketvirtadienį feisbuke pranešė meras.

„Mūsų komandoje išaugo naujas lyderis – Alvydas Verbickas. Dirbame su juo nuo pat mano pirmosios mero kadencijos. Per tuos metus patyrėme daug svarbių išbandymų. Ne kartą įsitikinau jo atsakomybe, gebėjimu telkti žmones, kalbėtis, išgirsti ir padėti. Matau, kad jis yra pasirengęs imtis lyderystės“, – įraše teigė A. Kašėta.

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Pasak mero, „Drauge su Jumis“ A. Verbicką kandidatu patvirtino susirinkime ketvirtadienį. Jis taip tapo politinio komiteto pirmininku.

Savo ruožtu A. Kašėta teigia ketinantis tęsti iki jo kadencijos pabaigos likusius darbus.

Jis Varėnos rajono savivaldybei vadovavo nuo 2015 metų.

Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną.

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