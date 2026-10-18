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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Aktualu asmenims su negalia: siūloma pritaikyti paštomatus

2026-10-18 13:50 / šaltinis: ELTA
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2026-10-18 13:50
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Plečiantis paštomatų tinklui, siūloma sudaryti tinkamas sąlygas pasinaudoti šia paslauga ir asmenims su negalia. 

Negalia (nuotr. ELTA)
GALERIJA (4)

Plečiantis paštomatų tinklui, siūloma sudaryti tinkamas sąlygas pasinaudoti šia paslauga ir asmenims su negalia. 

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Tai numatančias Pašto bei Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų įstatymų pataisas įregistravo Seimo narys socialdemokratas Darius Rasmislevičius. 

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(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Negalia

Štai kas keistųsi

Jis siekia užtikrinti, kad asmenys su negalia turėtų galimybę pasirinkti jiems fiziškai prieinamą paštomato skyrelį. Priėmus siūlomus pakeitimus, siuntos nebūtų automatiškai nukreipiamos į jiems neprieinamus paštomatus ar neprieinamo aukščio skyrelius.

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Jei Seimas pritartų, įstatymas užtikrintų, kad pašto siunta būtų pristatyta į pasirinktą prieinamą siuntos atsiėmimo vietą ar siuntos skyrelį. Jei dėl objektyvių techninių priežasčių nebūtų galimybės to įvykdyti, pašto paslaugos teikėjas privalėtų apie tai informuoti siuntos gavėją ir sudaryti galimybę pasirinkti kitą prieinamą siuntos atsiėmimo vietą arba kitą jo pristatymo būdą.

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„Tokiu būdu būtų sustiprintas lygių galimybių principo įgyvendinimas ir užtikrintas didesnis pašto paslaugų prieinamumas visiems vartotojams“, – sako D. Razmislevičius. 

Pasak jo, šiuo metu daliai asmenų su negalia naudotis paštomatais yra sudėtinga arba neįmanoma. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, atlikusi paštomatų prieinamumo vertinimą, anot D. Razmislevičiaus, konstatavo, kad kai kurių paštomatų naudojimo sąlygos nėra pakankamai pritaikytos asmenims, turintiems judėjimo negalią. 

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„Viena pagrindinių priežasčių yra tai, kad siuntos gali būti paskiriamos į įvairiame aukštyje esančius paštomato skyrelius, o naudotojas dažniausiai neturi galimybės iš anksto pasirinkti fiziškai jam prieinamo skyrelio. Dėl to neįgaliojo vežimėliu judantys asmenys gali neturėti galimybės savarankiškai atsiimti siuntos. Tokie sunkumai aktualūs ne tik asmenims, judantiems neįgaliojo vežimėliu, bet ir žemo ūgio asmenims, vyresnio amžiaus žmonėms, asmenims, turintiems judėjimo ar kitų fizinių sutrikimų“, – sako D. Razmislevičius. 

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Jo duomenimis, užsienio valstybių praktika rodo, kad prieinamesnių paštomatų sprendimai yra techniškai ir organizaciškai įgyvendinami. Pavyzdžiui, Norvegijos pašto paslaugų teikėjas „Posten Norge“ yra įdiegęs sprendimus, leidžiančius asmenims su judėjimo negalia gauti siuntas lengviau pasiekiamuose paštomato skyreliuose. 

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Tokia praktika patvirtina, anot D. Razmislevičiaus, kad paštomatų prieinamumas gali būti didinamas neapsiribojant vien tik fiziniu jų konstrukcijų pritaikymu, bet ir organizacinėmis bei technologinėmis priemonėmis.

Kaip primena ELTA, Lygių galimybių įstatyme  nustatyta pareiga prekių pardavėjams, gamintojams ir paslaugų teikėjams imtis būtinų priemonių, kad asmenims su negalia būtų užtikrintas tinkamas sąlygų pritaikymas ir galimybė gauti tokias pačias paslaugas kaip ir kitiems asmenims.

Šiuo metu Lietuvos teisės aktuose nereglamentuojamas paštomatų pritaikymas asmenims su negalia.

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