19-metė Klaipėdoje svaidėsi peiliu: sužalotas vyras

Skelbiama, kad incidentas įvyko šeštadienį apie 2 val. Klaipėdoje esančioje Kauno gatvėje, prie namo laiptinės.
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FOTOGALERIJA. Vilniaus policija
Sužalotas jaunas vyras
Konflikto metu peiliu neblaivus (0.76 prom.) sužalotas vyras (gim. 2003 m.) buvo pristatytas į ligoninę.
Įtariamoji (gim. 2007 m.) uždaryta į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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