Kaune pradėta vakcinacija nuo COVID-19 „Moderna“ vakcina

Kaip žurnalistams sakė už vakcinaciją atsakingos Kauno miesto poliklinikos direktorius Paulius Kibiša, Kauno centrinio pašto rūmuose antradienį planuojama paskiepyti apie 200 medikų, dirbančių mobiliajame punkte, karščiavimo klinikoje bei mobiliosiose komandose, dar 88 Kauno K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės pacientai bus paskiepyti į įstaigą atvyksiančių Kauno miesto poliklinikos medikų mobiliųjų komandų

Visas 2,4 tūkst. dozių panaudoti planuojama per artimiausias dienas.

„Planavome per penkias dienas, bet matome, kad pagal tuos mūsų planuojamus galingumus ir pralaidumus, turėtume per keturias dienas: apie 600 per dieną, kai paleisime pilną dieną, 12 valandų ir pilnu pajėgumu keturias skiepijimo vietas“, – sakė jis.

Pasak jo, tikimasi, kad šiomis vakcinomis paskiepijus pirmųjų prioritetinių grupių asmenis, bus pradėti skiepyti ir visi iki šiol nepaskiepyti gydymo įstaigų darbuotojai.

Pirmasis „Modernos“ vakcina paskiepytas Kauno karščiavimo klinikoje dirbantis šeimos gydytojas Algirdas Jančiauskas sakė, jog gavus skiepą darbe jausis saugiau.

„Pradžioje buvo nejauku. Šiuo metu jau pripratome, žinome, ką daryti, kaip saugotis, kaip suteikti pagalbą. Dabar bus saugiau“, – sakė medikas.

Kauno miesto poliklinikoje norinčių skiepyti yra apie 75 procentai iš visų darbuotojų. P. Kibiša svarstė, kad pasiskiepijusių greičiausiai galų gale bus ir daugiau. Jis pats sakė dar nesiskiepijęs, tačiau būtinai tai padarys, kai sulauks eilės.

Kauno meras Visvaldas Matijošaitis teigė, kad miestas būtų pasiruošęs ir didesnėms skiepijimo apimtims, jeigu tik atvyktų daugiau vakcinos.

„Man būtų smagiau, jeigu jau bent 50 proc. miesto gyventojų būtų paskiepyta, bet važiuoja kaip važiuoja. Kiek gauna miestas, tiek suorganizavome, kad būtų skiepijami tie, kurie dirba karštuosiuose taškuose“, – sakė jis.

Miestas be Kauno centrinio pašto rūmų taip pat yra numatęs vakcinaciją vykdyti naujos ledo arenos, kuri dėl karantino negali pradėti veiklos, patalpose.

Meras taip pat teigė, kad skiepysis, kai tik sulauks eilės.

Kompanijos „Moderna“ pirmoji vakcinų siunta į Lietuvą atgabenta antradienį, joje – 2,4 tūkst. dozių. Vakcinos pristatytos į Ekstremalių sveikatai situacijų centro (ESSC) sandėlius, o iš ten – į Kauno miesto polikliniką.

Iki šiol Lietuvoje naudotos tik „BioNTech“ ir „Pfizer“ vakcinos. Pirmoji jų siunta į Lietuvą atgabenta gruodžio pabaigoje. Šiomis vakcinomis skiepijami medikai, kiti ligoninių darbuotojai, savanoriai, sunkūs ligoniai, slaugos ir globos įstaigų gyventojai bei darbuotojai. Iš viso Lietuvą jau pasiekė kiek daugiau nei 66 tūkst. šių bendrovių skiepų dozių.

Statistikos departamento duomenimis, iki šiol Lietuvoje pirmąja doze jau paskiepyta per 27 tūkst. žmonių.

Skiepijant tiek „BioNTech“ ir „Pfizer“, tiek „Moderna“ vakcinomis, reikia dviejų dozių.

Po pirmojo „BioNTech“ ir „Pfizer“ skiepo antrasis turi būti suleidžiamas po trijų savaičių, o po pirmojo „Moderna“ skiepo antrasis turi būti suleidžiamas po keturių savaičių.

Paskiepijus globos įstaigų, slaugos ligoninių pacientus bei personalą, socialinius darbuotojus ir priešakinėse linijose dirbančius medikus, toliau pagal prioritetinę tvarką eilė ateis koronaviruso tyrimus atliekančių laboratorijų darbuotojams, ligos židiniuose dirbantiems Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistams, o galiausiai – ir pirminės sveikatos priežiūros medikams.