106 mln. eurų vertės saulės parkas Latvijoje pradėjo komercinę veiklą

Saulės parkas yra vienas didžiausių tokių projektų Baltijos šalyse, jis užima 302 hektarų plotą, yra daugiau nei 282 tūkst. saulės modulių, kurie elektra aprūpins apie 85 tūkst. namų ūkių, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą penktadienį pranešė grupė.
Komercinės veiklos pradžia numatoma 2028 metais
Tumės saulės parkas taip pat yra pirmasis įmonės atsinaujinančios energetikos projektas, kurį prižiūrės „Ignitis renewables“ specialistai.
„Ignitis renewables“ taip pat vysto 107,2 MW galios ir 214,5 megavatvalandės (MWh) talpos Tumės elektros energijos kaupiklių sistemą (EEKS), kuri šiuo metu yra statoma ir bus integruota į saulės parką.
Anksčiau skelbta, kad į kaupiklius įmonė investuos apie 35 mln. eurų, o jų komercinės veiklos pradžia numatoma 2028 metais.
Tumės saulės parkas yra trečiasis „Ignitis renewables“ saulės energijos projektas Latvijoje. Pernai rugsėjį komercinę veiklą pradėjo du 72,5 MW galios Stelpės saulės parkai.