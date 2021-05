Naujasis „Džiunglių kruizo“ anonsas sukelia „Karibų piratų“ nuotaiką

Visa tai skamba kaip beprotiškas pasivažinėjimas, o naujasis anonsas parodo, kad mūsų laukia labai smagus laikas Amazonės miško širdyje ir tai yra daugiau nei galime tikėtis iš tokios keistos koncepcijos.

Anonsą pradeda veiksmo scena, kurioje daktarė Lilė Hoton (aktorė Emily Blunt) ir Frenkas Vulfas (akt. Dwayne Johnson) bando pabėgti nuo kelerių nenustatytų blogiukų. Tada pristatoma trumpa filmo siužeto santrauka, kurioje E. Blunt personažas, iš Londono atvykusi tyrinėtoja nusamdo D. Johnson, laivo kapitoną, kad jis padėtų jai rasti džiunglėse paslėptą mitinį medį, kuris, pasak legendų, gali išgydyti bet kokią ligą.

Daktarė Lilė, atrodo, yra sąžininga ir ketina atrasti ir pristatyti medicinos pažangą visai žmonijai, tačiau jų kelionėje laukia daug pavojų, įskaitant laukinius gyvūnus, spąstus, net pabaisas ir aktoriaus Jesse Plemons suvaidintas vokietis piktadarys su povandeniniu laivu, apginkluotu torpedomis. Vargu ar į anonsą galima buvo sutalpinti dar daugiau beprotiškų nuotykių.

„Džiunglių kruizas“ yra naujausias kino studijos „Disney“ parko atrakcionas, kuris tapo filmu. Viskas prasidėjo nuo nuotykių filmo „Karibų piratai: Juodojo perlo prakeiksmas“ (angl. „Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl“), kuris Disneilende gimusį šou pavertė labai sėkminga filmų franšize. Panašiai yra vertinamas ir „Džiunglių kruizas“, o D. Johnson charizma patvirtina, kad ši kelionė bus sėkminga. Naujasis anonsas pasirodė po metų, skaičiuojant nuo „Džiunglių kruizo“ pristatymo ir originalios datos kinuose, nes dėl pandemijos filmas buvo perkeltas į 2021 metus.

Filmą „Džiunglių kruizas“ režisavo veiksmo filmais pagarsėjęs režisierius Jaume Collet-Serra („Sekluma“, „Bėgte visą naktį“, „Non-stop“, „Nežinomas“), tačiau daugumai kino gerbėjų šis filmas primena „Karibų piratus“, o aktorė Emily Blunt savo vaidmenį prilygina Indiana Džounsui.

„Ji Indiana.“ – viename iš interviu palygino E. Blunt. „Ji yra nutrūktgalviška, galvanizuota asmenybė, kuri staiga atsiduria pavojuje ir pradeda galvoti apie pasekmes tik jau krisdama žemyn. Taigi joje yra kažkas tikrai žavingo ir juokingo.“

„Ji yra darytoja, o jis šiukštus, dviveidis, abejotinos reputacijos jūrų kapitonas.“ – savo kolegos D. Johnson personažą apibūdino E. Blunt.

Kaip ir kiti didieji „Disney“ projektai 2021 metais, tokie kaip „Kruela“ (angl. „Cruella“) ar „Juodoji našlė“ (angl. „Black Widow“), „Džiunglių kruizas“ pakvies žiūrovus į jau atsivėrusius kino teatrus.

Nuotykių filmas visai šeimai „Džiunglių kruizas“ kinuose nuo liepos 30 d.