Vizualiai norite atrodyti lieknesnė? Ekspertė ragina pasinaudoti šiomis gudrybėmis

Apie tai, kaip šaltuoju sezonu pasirinkti tinkamus siluetus, spalvas ir sluoksnius, pasakoja aprangos stilistė ir dizainerė Natalija Stunžėnienė.
Pirmiausia – ne slėpti, o pabrėžti
Stilistės teigimu, viena dažniausių klaidų renkantis drabužius yra per didelis dėmesys toms kūno vietoms, kurios pačiai moteriai nepatinka. Kur kas naudingiau nuspręsti, kokias savo išvaizdos savybes norisi pabrėžti, o drabužius pasirinkti taip, kad jie padėtų tai padaryti.
„Manau, viena dažniausių klaidų – pernelyg didelis dėmesys vadinamiesiems figūros trūkumams. Moteris mato per plačius klubus, didesnį pilvą, stambesnes blauzdas ar kitą kūno vietą, kuri jai nepatinka, ir visą garderobo pasirinkimą pradeda kurti nuo minties, kaip tai paslėpti“, – sako N. Stunžėnienė.
Skirtingoms figūroms gali tikti ir visiškai kitokie drabužių siluetai. Pavyzdžiui, platesnių klubų ir siauresnių pečių savininkėms galima daugiau dėmesio skirti viršutinei kūno daliai, o jei didesnė apimtis yra viršuje – pasitelkti vertikalias linijas ir vizualiai ilginti siluetą.
„Tai, kas vienai figūrai padeda sukurti gražias proporcijas, kitai gali veikti visiškai priešingai. Todėl labai svarbu, kad drabužių pasirinkimas būtų įvairus – skirtingi siluetai, ilgiai, apimtys ir kirpimai leidžia kiekvienai moteriai pasirinkti tai, kas geriausiai atitinka būtent jos figūros proporcijas“, – teigia stilistė.
Ar masyvūs drabužiai visada blogai?
Šaltuoju metų laiku ypač norisi jaukumo, todėl dideli megztiniai ir laisvesni viršutiniai drabužiai dažnai tampa kasdienio garderobo dalimi. Tačiau vien tik didesnis drabužis ne visada padeda sukurti proporcingą siluetą.
Svarbu vertinti ne vieną drabužį atskirai, o visą derinį. Kelių laisvų ir masyvių drabužių kombinacija gali vizualiai apsunkinti figūrą, net jeigu kiekvienas iš jų atskirai atrodo stilingai.
„Pavyzdžiui, jeigu prie labai didelio, „oversize“ viršutinio drabužio priderinsime plačias kelnes ir dar masyvią avalynę, galime sukurti gana sunkų siluetą. Kiekvienas iš šių drabužių atskirai gali atrodyti puikiai, tačiau kartu jų apimtys pradeda konkuruoti tarpusavyje“, – aiškina N. Stunžėnienė.
Todėl plačios kelnės, didesnis megztinis ar masyvesni batai savaime nėra draudžiami. Tiesiog verta pagalvoti, kuris drabužis taps pagrindiniu derinio akcentu, o kiti turėtų padėti išlaikyti bendrą balansą.
Viršutinį lauko drabužį verta rinkis pagal tai, ką jau turite spintoje
Paltas ar striukė šaltuoju sezonu tampa vienu svarbiausių drabužių, tačiau prieš įsigyjant naują modelį stilistė pataria pasižiūrėti į savo turimą garderobą. Svarbu įvertinti, prie kokių kelnių, sijonų, suknelių ir megztinių bus dėvimas naujasis viršutinis drabužis.
Taip pat reikėtų pagalvoti apie savo gyvenimo būdą – gražus paltas nebus geras pirkinys, jeigu su juo kasdien nebus patogu.
„Labai svarbios ir detalės. Vienoms moterims gražiai atrodo didelės, išraiškingos apykaklės, kitoms labiau tinka nedidelės, minimalistinės, prakirptinės ar uždėtinės kišenės, diržas ar be jo. Šios detalės keičia ne tik drabužio charakterį, bet ir vizualias figūros proporcijas“, – sako ji.
Ne mažiau svarbi ir audinio kokybė. Net gražus drabužio modelis gali atrodyti ne taip, kaip tikėtasi, jeigu medžiaga prastai krenta, greitai susivelia ar atrodo nekokybiškai.
Liekninti gali ne tik juoda spalva
Norint vizualiai atrodyti liekniau, dažnai pirmiausia griebiamasi juodos spalvos. Tačiau ji tikrai nėra vienintelis pasirinkimas.
Pasak stilistės, siluetas gali atrodyti vientisesnis, kai viršutinė ir apatinė aprangos dalys yra panašios ar tos pačios spalvos. Tokiu atveju, figūra vizualiai atrodo ilgesnė.
„Tikrai nereikėtų manyti, kad juoda yra vienintelė arba geriausia spalva norint atrodyti liekniau. Juoda gali būti labai elegantiška, tačiau šiuolaikinė mada siūlo daugybę sodrių ir išraiškingų spalvų, kurios gali atrodyti ne mažiau elegantiškai ir kartu suteikti įvaizdžiui daugiau charakterio“, – pabrėžia N. Stunžėnienė.
Sluoksniuoti galima ir neapsunkinant figūros
Sluoksniavimas rudenį ir žiemą tampa beveik neišvengiamas. Tačiau neretai galvojama, kad sluoksniavimas apsunkins figūrą. Stilistės teigimu, keli drabužių sluoksniai nebūtinai turi vizualiai didinti figūrą.
„Labai geras būdas vizualiai ilginti figūrą – naudoti vertikalius sluoksnius: ilgesnį atsegtą švarką, liemenę ar paltą. Po juo esantis vienspalvis drabužių derinys sukuria vientisą vertikalią liniją“, – aiškina stilistė.
Tuo pačiu nereikėtų manyti, kad apvalesnių formų moterims būtina atsisakyti raštų, faktūrų ar ryškesnių detalių. Tinkamai parinkti akcentai gali tapti būdu atkreipti dėmesį į norimą kūno vietą.
„Tikrai nereikėtų atsisakyti raštų, įdomesnių audinių ar ryškesnių drabužių detalių. Tinkamai parinkti raštai ir akcentai gali išryškinti gražiausias kūno vietas ir kartu nukreipti dėmesį nuo tų, kurių nesinori akcentuoti“, – teigia N. Stunžėnienė.
Ką verta turėti rudens ir žiemos spintoje?
Norint kasdien lengvai susikurti dailų įvaizdį, nebūtina turėti daugybės drabužių. Kur kas svarbiau, kad pagrindiniai garderobo elementai būtų praktiški ir lengvai derinami tarpusavyje.
„Pirmiausia rekomenduočiau ne paltą, o šiltą, patogią striukę su pašiltinimu. Taip pat verta turėti kokybišką megztinį, gerai tinkamus džinsus, midi ilgio sijoną ir patogią avalynę“, – sako stilistė.
Šiuos drabužius galima derinti tarpusavyje ir papildyti skirtingais aksesuarais. Tačiau net ir kuriant bazinį garderobą nereikėtų stengtis aklai atkartoti kiekvienos sezono tendencijos. Naujos mados kryptys gali būti įdomios, tačiau svarbiausia, kad pasirinktas drabužis atitiktų pačią moterį.
„Stilius nėra vien grožis ar tai, kas šiuo metu madinga. Jis labai susijęs su žmogaus gyvenimo būdu, įpročiais ir psichologiniu komfortu. Todėl tendencijas verta atsirinkti, prisijaukinti ir pritaikyti sau – tuomet jos tampa jūsų stiliaus dalimi, o ne primestu mados diktatu“, – sako N. Stunžėnienė.
Kuriant rudens ar žiemos įvaizdį, svarbiausia ne bandyti paslėpti kūną po kuo daugiau audinio. Gerai parinkti drabužių siluetai, spalvos, proporcijos ir detalės gali padėti ne maskuoti figūrą, o išryškinti tai, kas joje gražiausia.
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt