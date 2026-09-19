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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Smegenų vėžiui pasiglemžus garsaus aktoriaus gyvybę – skubus įspėjimas

2026-09-19 18:07 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-19 18:07
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Šiemet gruodžio 7 dieną sukaks treji metai, kaip būdamas 65 metų mirė „Peaky Blinders“ žvaigždė, aktorius ir poetas Benjaminas Zephaniah. Paaiškėjo, kad praėjus vos 8 savaitėms po to, kai jam buvo diagnozuotas smegenų vėžys, aktorius paliko šį pasaulį, o liga ir jos simptomai vis dar išlieka aktualūs iki šių dienų.

Šiemet gruodžio 7 dieną sukaks treji metai, kaip būdamas 65 metų mirė „Peaky Blinders“ žvaigždė, aktorius ir poetas Benjaminas Zephaniah. Paaiškėjo, kad praėjus vos 8 savaitėms po to, kai jam buvo diagnozuotas smegenų vėžys, aktorius paliko šį pasaulį, o liga ir jos simptomai vis dar išlieka aktualūs iki šių dienų.

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Tragiška žinia buvo paskelbta jo šeimos pareiškime, kuriuo jie pasidalino aktoriaus oficialioje „Instagram“ paskyroje. Įrašas skambėjo taip: „Su dideliu liūdesiu ir apgailestavimu pranešame, kad ankstyvą rytą mirė mūsų mylimas vyras, sūnus ir brolis.

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FOTOGALERIJA. Vėžio ląstelės

Aktorių pražudė smegenų vėžys

Per savo nuostabią karjerą, apimančią didžiulį kiekį eilėraščių, literatūros, muzikos, televizijos ir radijo kūrinių, Benjaminas palieka mums didžiulį fantastišką palikimą. Dėkojame už meilę, kuria dalinotės su profesoriumi Benjaminu Zephaniah.“

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Bėgant metams jis išleido daug poezijos, penkis romanus ir septynias pjeses. Pirmoji jo poezijos knyga „Pen Rhythm“ išleista 1980 m. 2008 m. laikraštis „The Times“ Benjaminą įtraukė į 50 geriausių pokario Didžiosios Britanijos rašytojų sąrašą.

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Jis buvo ne tik žinomas rašytojas, bet ir vaidino šešiose populiaraus BBC serialo „Peaky Blinders“ serijose. Jis taip pat filmavosi laidoje „The Bill“ ir 2020 m. buvo laidos „QI“ dalyvis, rašo mirror.co.uk.

Žinomo vyro gyvybę pasiglemžė smegenų vėžys – vos prieš aštuonis mėnesius jo galvos smegenyse buvo aptiktas auglys.

Kaip rašo hopkinsmedicine.org, visais smegenų vėžio atvejais aptinkami smegenų navikai, tačiau ne visi smegenų navikai yra vėžiniai. Piktybiniai smegenų navikai yra vėžiniai. Paprastai jie greitai auga ir pažeidžia aplinkines sveikas smegenų struktūras.

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Smegenų vėžys gali būti pavojingas gyvybei dėl jo sukeliamų gyvybiškai svarbių smegenų struktūrų pokyčių. Skirtingos smegenų dalys valdo skirtingas funkcijas, todėl smegenų vėžio simptomai skiriasi priklausomai nuo naviko vietos.

Pavyzdžiui, galvos smegenų auglys, esantis smegenėlėse galvos gale, gali sukelti judėjimo, vaikščiojimo, pusiausvyros ir koordinacijos sutrikimų. Jei navikas pažeidžia regos nervo kelią, gali sutrikti regėjimas.

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Smegenų vėžio simptomai

Smegenų auglio požymiai ir simptomai priklauso nuo jo dydžio, vietos bei augimo greičio. Simptomų pobūdis taip pat gali skirtis priklausomai nuo auglio laipsnio ir jo poveikio aplinkinėms smegenų struktūroms, rašoma mayoclinic.org.

Dažniausi smegenų auglio simptomai gali būti:

  • Galvos skausmas arba spaudimo jausmas galvoje, ypač stipresnis rytais.
  • Dažnėjantys ir intensyvėjantys galvos skausmai.
  • Galvos skausmai, kurie kartais primena įtampos tipo skausmą ar migreną.
  • Pykinimas arba vėmimas.
  • Regėjimo sutrikimai, pavyzdžiui, neryškus matymas, dvejinimasis akyse ar periferinio matymo susilpnėjimas.
  • Jutimų praradimas arba rankos ar kojos silpnumas.
  • Pusiausvyros sutrikimai.
  • Kalbos problemos.
  • Nuolatinis nuovargis.
  • Sumišimas atliekant kasdienes užduotis.
  • Atminties sutrikimai.
  • Sunkumai vykdant paprastas instrukcijas.
  • Asmenybės ar elgesio pokyčiai.
  • Traukuliai, ypač jei anksčiau jų nėra buvę.
  • Klausos sutrikimai.
  • Galvos svaigimas arba sukimosi pojūtis (vertigo).
  • Nuolat padidėjęs alkio jausmas ir svorio augimas.

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Kaip simptomai skiriasi priklausomai nuo auglio tipo?

Gerybiniai smegenų augliai

Gerybiniai (nevėžiniai) smegenų augliai paprastai sukelia simptomus, kurie vystosi lėtai. Iš pradžių jie gali būti vos pastebimi arba lengvai supainiojami su kitais sveikatos sutrikimais. Simptomai dažniausiai stiprėja palaipsniui per kelis mėnesius ar net metus.

Piktybiniai smegenų augliai

Piktybiniai smegenų augliai simptomus dažniausiai sukelia gerokai greičiau. Jie gali pasireikšti staiga, o sveikatos būklė gali pastebimai blogėti per kelias dienas ar savaites. Tokie augliai dažnai sukelia sparčiai progresuojančius neurologinius simptomus, kurie laikui bėgant intensyvėja.

Jeigu galvos skausmai tampa neįprasti, stiprėja, juos lydi regėjimo, kalbos, pusiausvyros ar atminties sutrikimai, rekomenduojama kuo greičiau kreiptis į gydytoją ir atlikti išsamesnius tyrimus.

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