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Skelbia, kad pareigūnai gali pasibelsti į jūsų namų duris: nenustebkite

2026-10-15 09:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-15 09:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Savaitgalį Kėdainiuose kilus gaisrui, nusinešusiam dvi gyvybes, jau rytoj Kėdainių rajone, Josvainių seniūnijoje, vyks tikslinė gaisrų prevencinė akcija. Skelbiama, kad Kauno ir Kėdainių ugniagesiai gelbėtojai lankys vietos gyventojų namus.

Savaitgalį Kėdainiuose kilus gaisrui, nusinešusiam dvi gyvybes, jau rytoj Kėdainių rajone, Josvainių seniūnijoje, vyks tikslinė gaisrų prevencinė akcija. Skelbiama, kad Kauno ir Kėdainių ugniagesiai gelbėtojai lankys vietos gyventojų namus.

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Kaip skelbia Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, akcija rengiama siekiant padėti gyventojams pasirūpinti namų saugumu ir užkirsti kelią gaisrams.

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FOTOGALERIJA. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD)

Penktadienį ugniagesiai lankysis Josvainių seniūnijos gyventojų namuose

Informuojama, kad tikslinė gaisrų prevencijos akcija vyks penktadienį, spalio 16 dieną. Tądien, po rytinio susitikimo su Josvainių seniūnu, ugniagesiai lankys gyventojų namus.

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Gyventojų prašoma supratingumo – įsileisti atvykusius ugniagesius, kurie įvertins namų gaisrinę saugą, nemokamai konsultuos ir dalinsis svarbiais patarimais.

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„Šį penktadienį, spalio 16 d., Kėdainių rajone, Josvainių seniūnijoje, vyks tikslinė gaisrų prevencijos akcija, kurios metu Kauno ir Kėdainių ugniagesiai gelbėtojai lankys vietos gyventojus.

Šios akcijos tikslas – po praėjusio savaitgalio tragiško gaisro rajone padėti gyventojams pasirūpinti namų saugumu ir užkirsti kelią naujoms nelaimėms.

Akcijos „Saugūs namai“ ir „Padėk artimui“ prasidės spalio 16 d. 08:30 val. ugniagesių gelbėtojų susitikimu su Josvainių seniūnu. Susitikimo metu bus aptartos pagrindinės gaisrų kilimo priežastys regione, pasidalinta gerąja prevencine praktika bei suderinti tiksliniai rizikos grupėje esančių gyventojų adresai.

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Iškart po susitikimo jungtinės Kauno ir Kėdainių ugniagesių pajėgos vyks tiesiai į numatytas seniūnijos vietoves. Lankydami gyventojus, specialistai vertins namų gaisrinę saugą, konsultuos saugaus krosnių bei elektrinių prietaisų naudojimo klausimais, patars, kaip teisingai įsirengti dūmų detektorius ir primins esmines saugaus elgesio taisykles buityje.

Seniūnijos gyventojai kviečiami būti supratingi, įsileisti atvykusius pareigūnus ir pasinaudoti proga nemokamai pasikonsultuoti su gaisrinės saugos ekspertais“, – „Facebook“ skelbė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

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Gaisras Kėdainių rajone pasiglemžė 2 gyvybes

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad pirmadienio naktį Kėdainių rajone gaisravietėje rasti dviejų mirusių vyrų kūnai, pranešė Policijos departamentas.

Anot policijos, apie 1 val. nakties Ivaniškių kaime, užgesinus gaisrą name, rasti 1969 ir 1947 metais gimusių vyrų apdegę kūnai. Gaisro priežastis tiriama.

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Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti.

„Sekmadienio vakarą, 22.16 val., buvo gautas pranešimas, kad miške dega senas, medinis, gyvenamasis namas. Pranešėjas apie gaisrą informavo iš gretimo kaimo, jis matė didžiulę ugnį.

Atvykus ugniagesiams namas degė atvira liepsna, stogas buvo įgriuvęs, perdanga įkritusi. Patekti į namą ugniagesiams pavyko tik numalšinus liepsnas. Jame buvo rasti du apdegę žmonių kūnai.

Pagal pirminę informaciją, dar du gyventojai iš namo išėjo dar iki ugniagesių atvykimo“, – Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė.

Plačiau apie tai – TV3 žinių reportaže:

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