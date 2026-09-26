Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveikata

Skambina pavojaus varpais dėl šių ligų pitimo: prasideda antroji banga

2026-09-26 14:15 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-26 14:15
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nors šiemet Lietuvoje užregistruota mažiau erkinio encefalito ir Laimo ligos atvejų nei pernai, sveikatos specialistai perspėja, kad rudenį prasideda antroji erkių aktyvumo banga, todėl jų platinamų ligų rizika išlieka.

Santaros klinikų priėmimo-skubios pagalbos skyrius Andrius Ufartas/ELTA

Nors šiemet Lietuvoje užregistruota mažiau erkinio encefalito ir Laimo ligos atvejų nei pernai, sveikatos specialistai perspėja, kad rudenį prasideda antroji erkių aktyvumo banga, todėl jų platinamų ligų rizika išlieka.

REKLAMA
2

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Milda Žygutienė sako, kad po pavasarinio maitinimosi erkės pereina į kitą vystymosi stadiją ir vėl ieško galimybės pasimaitinti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jos išlieka aktyvios, kai vidutinė paros oro temperatūra siekia apie 5–7 laipsnius šilumos ir daugiau. Todėl rudenį, kai žmonės daugiau laiko praleidžia gamtoje grybaudami, uogaudami ar tvarkydami aplinką, svarbu nepamiršti saugotis erkių“, – pranešime cituojama M. Žygutienė.

REKLAMA
REKLAMA

NVSC: Lietuvoje prasideda antroji erkių aktyvumo banga

NVSC duomenimis, per pirmuosius aštuonis šių metų mėnesius Lietuvoje užregistruota 380 erkinio encefalito atvejų, iš jų keturi baigėsi mirtimi. Pernai per tą patį laikotarpį buvo užregistruoti 438 erkinio encefalito atvejai ir trys mirtys.

REKLAMA

Laimo ligos šiemet taip pat mažiau – iš viso registruoti 8 164 atvejai, kai pernai jų skaičius siekė 10 017.

Specialistai primena, kad veiksmingiausia apsauga nuo erkinio encefalito yra skiepai. Pasiskiepyti nuo šios ligos rekomenduojama visiems, o ypač tiems, kurie dažnai laiką leidžia gamtoje. 

Asmenys skiepijami pagal įprastinę arba pagreitintą schemą. Anot NVSC, taikant įprastinę schemą, pirmosios dvi dozės skiriamos 1–3 mėnesių intervalu, o tolesnių dozių intervalai priklauso nuo konkrečios vakcinos gamintojo rekomendacijų. 

Nurodoma, kad jau po trijų dozių susidaro patikima apsauga, kuriai palaikyti vėliau reikalingos sustiprinamosios dozės.

Valstybės lėšomis nuo erkinio encefalito gali skiepytis 50–60 metų gyventojai. Kiti gali pasiskiepyti savo lėšomis gydymo ar kitoje skiepijimo paslaugas teikiančioje įstaigoje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Erkinis encefalitas (BNS nuotr.) (tv3.lt koliažas)
Mažas įkandimas baigėsi mirtimi: medikai perspėja dėl Lietuvoje išplitusio užkrato (4)

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų