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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Šias 7 kūno vietas tikrina retas žmogus: onkologas perspėja, ką jose galima pastebėti

2026-09-27 10:10 / šaltinis: TV3 / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-09-27 10:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

Apgamus ir kitus odos pokyčius daugelis žmonių įpratę tikrinti gana gerai matomose kūno vietose – ant veido, rankų, pečių ar krūtinės. Tačiau kai kurios sritys lieka beveik nepastebėtos, nes jas dengia plaukai, drabužiai arba jų tiesiog nepamatome be veidrodžio pagalbos. Vėžio specialistai primena, kad melanoma gali atsirasti įvairiose odos vietose, todėl nereikėtų ignoruoti naujo ar pakitusio darinio vien todėl, kad jis yra mažiau matomoje kūno vietoje.

Žarnynas (nuotr. Shutterstock.com)
GALERIJA (18)

Apgamus ir kitus odos pokyčius daugelis žmonių įpratę tikrinti gana gerai matomose kūno vietose – ant veido, rankų, pečių ar krūtinės. Tačiau kai kurios sritys lieka beveik nepastebėtos, nes jas dengia plaukai, drabužiai arba jų tiesiog nepamatome be veidrodžio pagalbos. Vėžio specialistai primena, kad melanoma gali atsirasti įvairiose odos vietose, todėl nereikėtų ignoruoti naujo ar pakitusio darinio vien todėl, kad jis yra mažiau matomoje kūno vietoje.

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Ypatingo dėmesio, pasak onkologo, vertos septynios sritys, kurias žmonės dažnai pamiršta patikrinti. Tarp jų – net oda po nagais, kur atsiradęs neįprastas pakitimas gali būti palaikytas paprasčiausia mėlyne, rašoma express.co.uk.

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(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Keisčiausi apgamai: reikia pamatyti, kad patikėtumėte

Po plaukais – vieta, kurią lengva pamiršti

Galvos odą kruopščiai apžiūrėti nėra lengva, ypač jei plaukai tankūs. Dėl to ant galvos ar prie plaukų linijos esantys apgamai bei kiti odos pokyčiai gali ilgą laiką likti nepastebėti.

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Spindulinės terapijos onkologas ir Protonų terapijos centro Prahoje medicinos direktorius dr. Jiri Kubešas pataria plaukus atskirti šukomis ar plaukų džiovintuvu, kad būtų galima apžiūrėti odą.

Jeigu kai kurių vietų patiems pamatyti nepavyksta, galima paprašyti artimo žmogaus pagalbos. Taip pat gali praversti telefono kamera – ja galima nufotografuoti sunkiai matomas vietas ir vėliau palyginti, ar jose neatsirado pokyčių.

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Dar viena dažnai pamirštama vieta – ausys. Tepdami veidą kremu nuo saulės žmonės neretai praleidžia ausų viršų, užpakalinę jų dalį ir odos raukšles aplink ausis.

Specialistas rekomenduoja patikrinti abi ausis ir odą tiesiai už jų. Tai galima padaryti pasitelkus du veidrodžius arba telefono kamerą. Svarbu atkreipti dėmesį ne tik į naujus apgamus, bet ir į jau esančių darinių pokyčius.

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Nugara, pečiai ir sėdmenys

Nugara – viena sudėtingiausiai savarankiškai apžiūrimų kūno vietų. Ypač lengva nepastebėti odos tarp menčių, apatinėje nugaros dalyje ar ant pečių.

„Nepasikliaukite vien lytėjimu. Partneris, veidrodis ar aiški nuotrauka gali atskleisti spalvos ir kraštų pokyčius, kurie po pirštais gali būti nejaučiami“, – sakė dr. J. Kubešas.

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Todėl kartais verta paprašyti artimo žmogaus apžiūrėti nugarą arba ją nufotografuoti iš kelių skirtingų kampų.

Atliekant odos savikontrolę taip pat nereikėtų pamiršti sričių po krūtimis, aplink pilvą ir kitų odos raukšlių. Dauguma šiose vietose esančių darinių gali būti visiškai nepavojingi, tačiau dėmesio verti naujai atsiradę ar besikeičiantys odos pokyčiai.

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Ypač svarbu atkreipti dėmesį į darinius, kurie pradeda kraujuoti, niežėti, šlapiuoti, šašuotis arba ilgai negyja.

Intymias kūno vietas žmonės taip pat dažnai praleidžia tikrindami odą. Nors šios sritys paprastai būna uždengtos ir gauna mažai tiesioginių saulės spindulių, tai nereiškia, kad jose negali atsirasti odos pakitimų.

Melanoma dažnai siejama su saulės spinduliais, tačiau ji gali išsivystyti ir ant odos, kuri paprastai yra uždengta. Diskretiškai patikrinkite pro veidrodį ir pasikalbėkite su gydytoju, užuot gėdęsi dėl nerimą keliančio pokyčio“, – paaiškino onkologas.

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Po nagais – pakitimą lengva palaikyti mėlyne

Viena iš labiausiai nepastebimų vietų – nagai ir oda po jais. Tikrinant pėdas svarbu apžiūrėti ne tik padus, bet ir tarpupirščius, nagus bei odą aplink juos. Ypatingo dėmesio gali reikėti tamsiai linijai ar dėmei po nagu, ypač jeigu nebuvo jokios traumos, kuri galėtų ją paaiškinti, arba jeigu pakitimas laikui bėgant didėja.

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„Melanoma, pažeidžianti delnus, padus ar nagus, yra reta, tačiau šias vietas ypač lengva nepastebėti. Jas turėtų stebėti bet kokio odos atspalvio žmonės“, – sakė dr. J. Kubešas.

Tikrinant odą specialistai pataria atkreipti dėmesį į apgamus ar kitus darinius, kurie atrodo kitaip nei įprastai.

Nerimą gali kelti asimetriškas apgamas, netaisyklingi jo kraštai, nevienoda spalva arba besikeičiantis dydis ir forma. Vertinant apgamus galima vadovautis ABCDE principu: A – asimetrija, B – nelygūs kraštai, C – nevienoda spalva, D – didesnis skersmuo, E – pokyčiai laikui bėgant.

Vis dėlto vien neįprasta išvaizda savaime nereiškia vėžio. Dauguma apgamų yra nepavojingi, tačiau naują ar besikeičiantį darinį turėtų įvertinti gydytojas.

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