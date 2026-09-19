Priešpilnis smogs taip, kad maža nepasirodys: 4 Zodiako ženklams – skubus įspėjimas

Šįkart naujienų portalo tv3.lt skaitytojams Vaiva Budraitytė pasakojo, kad priešpilnis laukia nelengvas, o ypatingą perspėjimą siuntė 4 Zodiako ženklams.
1 diena – išskirtinai sunki
Astrologė aiškino, kad ir taip sunkiu priešpilnio metu daug iššūkių kels emocijos, kurios bus intensyvios. Dėl jų gali kilti ne vienas konfliktas, dėl to vertėtų skirti dėmesio savitvardai.
Ypač didelį poveikį šioje vietoje darys Marsas, kuris skatins emocinį aktyvumą. Tai – dar viena galimų konfliktų priežastis.
„Tai, kas kitu metu nesukeltų didesnių išgyvenimų, dabar gali tapti nesutarimų ar ginčų priežastimi“, – kalbėjo ji.
Pašnekovė taip pat patarė pasižymėti rugsėjo 20 dieną, nes tuo laiku emocinį įtampa gali būti pasiekusi aukščiausią tašką. Šios dienos metu vertėtų sąmoningai save stabdyti nuo konfliktų.
„Dar reikėtų būti atsargesniems prie vandens. Jei šios tendencijos tęsis ir rugsėjį, daugiau dėmesio vertėtų skirti saugumui prie vandens telkinių.
Atsargumas pravers ir mėgstantiems ilgai mirkti vonioje ar užsiimti vandens procedūromis“, – sakė ji.
Patarė skirti daugiau dėmesio sau
V. Budraitytė šiuo metu patarė skirti daugiau laiko poilsiui ir ramybei. Vienas iš įrankių – grožio procedūros.
Kitas įrankis – sveikatinimosi procedūros, kurios galėtų padėti kasdienybėje geriau jaustis.
„Visose kitose srityse vertėtų vadovautis saiko ir atsargumo principu“, – teigė ji.
Pašnekovė patarė šiuo periodu būti budriais ir pasistengti pernelyg neišsišokti. Pasak jos, iniciatyvai, sprendimų priėmimui tai nėra pats palankiausias laikas.
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