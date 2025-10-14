Pažvelgus į šulinį šeima ėmė klykti: to išvysti nelinkėtų net priešui

Apie nelaimę, kuri įvyko spalio 12 d. apie 15:30 val., ugniagesiams pranešė išsigandusi senjorės šeima. Į įvykio vietą nedelsiant išsiųsti ugniagesiai, rašoma fakt.pl.
Vos per plauką išvengta nelaimės
Atvykę gaisrininkai nustatė, kad moteris didžiulės nelaimės išvengė tik per plauką – vandens lygis šulinyje buvo labai žemas, vos keliolika centimetrų. Nors kritimas įvyko iš kelių metrų aukščio, senjorė rimčiau nenukentėjo.
Pasak Gdansko valstybinės priešgaisrinės tarnybos pareigūnų, moteris buvo sąmoninga ir netgi pasiūlė pati išlipti kopėčiomis, nepaisydama šalčio ir sumušimų.
„Ji buvo neįtikėtinai rami ir tvirtai pasakė, kad išlips pati“, – pasakojo ugniagesiai.
Vis dėlto, siekdami užtikrinti jos saugumą, gelbėtojai nusileido į šulinį ir padėjo moteriai pakilti. Po išgelbėjimo 95-metė buvo perduota greitosios pagalbos medikams, kurie ją apžiūrėjo vietoje.
Ugniagesiai neslepia – moteriai nepaprastai pasisekė. Jei vandens lygis būtų buvęs aukštesnis, situacija galėjo baigtis tragiškai.
